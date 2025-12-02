Así retiró un millón del BCH: videos comprometen a la exfiscal Medina

Los videos presentados por la Fiscalía muestran a la exfiscal Francia Sofía Medina retirando un millón de lempiras del Banco Central bajo controles mínimo

La exfiscal Francia Sofía Medina fue llevada el martes a la sala de audiencias, luego de haber seguido la semana pasada su juicio por videoconferencia.

San Pedro Sula, Honduras.-

Los momentos en que la exfiscal Francia Sofía Medina retira un millón de lempiras del Banco Central de Honduras (BCH) fueron presentados el pasado martes en video, con lo que la Fiscalía concluyó la evacuación de la carga probatoria en el juicio oral y público en su contra. Las imágenes causaron impresión por los frágiles controles internos para retirar evidencia.

Un perito de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) presentó los videos ante los jueces de sentencia y el público en la sala de audiencias, desde el instante en que la acusada llega al banco para retirar el dinero que formaba parte de evidencias de casos asignados a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

En el sexto día de juicio, el Ministerio Público concluyó la evacuación de unas 80 pruebas, entre testimonios, documentos, peritajes, videos, fotografías y detalles de expedientes de donde, según la acusación, la exfiscal habría sustraído 88 millones de lempiras para adquirir propiedades, vehículos, joyas y viajar al extranjero.

Medina, quien se desempeñaba como fiscal del Ministerio Público al momento de la comisión de los hechos, enfrenta cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

La última prueba presentada por la Fiscalía fueron videos del 16 de marzo de 2022, cuando Medina llegó al BCH con actas para retirar un millón de lempiras que estaba bajo custodia como evidencia.

Millonaria sustracción

El agente que expuso los videos mostró a Medina ingresando al banco alrededor de las 10:00 AM, luego de bajar de un vehículo tipo turismo. Portando su carné del Ministerio Público, se identificó ante los guardias de seguridad y dejó su cartera y celular en un armario.

Custodiada por un guardia, caminó por los pasillos hasta la sala de la gerencia general del BCH, donde había siete personas, entre personal de seguridad y empleados administrativos encargados del trámite de devolución de evidencias a fiscales.

2.3

millones

de lempiras gastó en joyas la exfiscal con dinero proveniente de evidencias de casos

Ya en la sala, dos empleados del banco llevaron una caja y una bolsa con varias evidencias, entre ellas —según la Fiscalía— un millón de lempiras producto de un decomiso. La caja estaba sellada con cinta, por lo que la exfiscal la abrió y verificó su contenido.

Mientras Medina revisaba las evidencias, el personal realizaba las comparaciones con las actas y luego devolvió todo a la caja, que fue sellada nuevamente. La caja fue colocada dentro de una bolsa negra y trasladada por un empleado, mientras que Medina cargaba otra bolsa con evidencias como dinero en distintas monedas y denominaciones.

En los videos se observa a la exfiscal caminar hacia la salida con la bolsa, acompañada por un empleado que cargaba la caja, otra empleada con documentos y un guardia que la custodiaba.

A las 11:10 AM, Medina sale del banco y realiza una llamada, pero debe regresar, pues el vehículo que debía recogerla no llegó. A las 11:17 AM aparece un automóvil particular de color oscuro; un empleado del banco introduce la caja en el vehículo y Medina aborda.

Los videos causaron sorpresa entre fiscales presentes, quienes señalaron que los procesos para depositar y retirar evidencia en el BCH suelen ser estrictos.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Medina falsificó firmas de superiores en actas que autorizaban los retiros y que el banco le entregó evidencias en 22 ocasiones.

También llamó la atención del público que Medina retirara sumas importantes sin escolta del Ministerio Público y utilizando vehículos particulares.

Otro video presentado corresponde al 15 de junio de 2023, mostrando un procedimiento similar para retirar efectivo de otros casos.

Este miércoles correspondía a la defensa presentar a varios familiares nombrados como testigos, con los que pretende demostrar que, durante los allanamientos a la vivienda de la acusada y de su madre, se habrían implantado expedientes y otros documentos.

Medina está presente desde el martes pasado en la sala de juicios, luego de haber comparecido la semana pasada por videollamada. Antes de ingresar, aseguró a periodistas que le implantaron pruebas y que Johel Zelaya, fiscal general, sabía quiénes se habían apropiado del dinero.

