Así retiró un millón del BCH: videos comprometen a la exfiscal Medina

Ya en la sala, dos empleados del banco llevaron una caja y una bolsa con varias evidencias, entre ellas —según la Fiscalía— un millón de lempiras <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/honduras-fiscal-francia-medina-retirado-64-millones-incapacidad-medica-BH16449769" target="_blank">producto de un decomiso</a>. La caja estaba sellada con cinta, por lo que la exfiscal la abrió y verificó su contenido.Mientras Medina revisaba las evidencias, el personal realizaba las comparaciones con las actas y luego devolvió todo a la caja, que fue sellada nuevamente. La caja fue colocada dentro de una bolsa negra y trasladada por un empleado, mientras que Medina cargaba otra bolsa con evidencias como dinero en distintas monedas y denominaciones.En los videos se observa a la exfiscal caminar hacia la salida con la bolsa, acompañada por un empleado que cargaba la caja, otra empleada con documentos y un guardia que la custodiaba.A las 11:10 AM, Medina sale del banco y realiza una llamada, pero debe regresar, pues el vehículo que debía recogerla no llegó. A las 11:17 AM aparece un automóvil particular de color oscuro; un empleado del banco introduce la caja en el vehículo y Medina aborda.