El expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunta corrupción

La Paz, Bolivia.

La Policía de Bolivia informó este jueves que el expresidente Luis Arce, detenido el miércoles por un caso de supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas, "se encuentra en perfecto estado de salud", a la espera de una audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, dijo a los medios que la Policía espera el documento de notificación con la fecha y hora de la audiencia cautelar de Arce (2020-2025) que "aún no ha llegado" a esas oficinas donde el exgobernante permanece detenido.

"(Arce) está en perfecto estado de salud, toda vez que ha sido revisado por un médico. También ha sido asistido por su abogado defensor y ha sido visitado por sus familiares. Estamos respetando los derechos y garantías de todas las personas", dijo Sánchez.

El jefe policial explicó que un médico forense lo revisó y también tuvo una entrevista con un psicólogo dependiente de la Defensoría del Pueblo, cuyos diagnósticos revelan "un estado estable".

Arce se encuentra desde el miércoles en el edificio de la Felcc de La Paz, que permanece cerrado al público y a los medios de comunicación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, el director departamental de la Felcc de La Paz, Gabriel Neme, señaló que la Policía realiza un "trabajo integral" con la Fiscalía en el caso de Arce y de otras personas que estuvieran involucradas en esa investigación.

"Se va a identificar a todos los que fueren autores, cómplices y encubridores y a partir de ellos podamos realizar un trabajo prolijo que nos permita dar certidumbre y respuestas objetivas", mencionó.

Consultado por los medios si Arce se encuentra en celdas policiales, Neme respondió de forma escueta que el expresidente "está siendo resguardado por la Felcc" en espera "de la notificación de la audiencia cautelar".

El fiscal que lleva el caso, Miguel Cardozo, indicó que el exmandatario es investigado dentro de un caso de presuntos malos manejos en el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Según el fiscal, Arce, "en su condición de ministro de Economía en las gestiones 2009, 2010 y para adelante ha hecho los desembolsos" de recursos del citado fondo para proyectos que "nunca han tenido finalización".