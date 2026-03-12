Casaña y familiares amarraron cargos en Santa Bárbara al final del Gobierno de Libre

San Pedro Sula, Honduras.

En los últimos meses del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), el diputado Edgardo Casaña y varios de sus familiares aseguraron su futuro en el engranaje de la Secretaría de Educación al ser transferidos de la Dirección Departamental de Santa Bárbara a la Escuela Normal Mixta Bilingüe y direcciones municipales en ese departamento. Así lo detallan documentos en poder de la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus. La resolución No. 425-SE-2025 pone al descubierto cómo se movieron las estructuras presupuestarias para favorecer al dirigente magisterial Edgardo Casaña, a su hermano Nery Enrique Casaña Mejía, a su cuñada Nidia Leticia Corea Cortés, y a su esposa Bella Lucinda Sabillón, entre otros. LA PRENSA Premium también había destapado que tanto el diputado como sus familiares gozaron de un cargo de jefe de sección departamental y otro tipo de jefaturas en la Dirección Departamental de Santa Bárbara, aunque en la ley no están tipificados esos puestos. El propio parlamentario revelaría después de esta investigación que recibió la plaza por medio de una asistencia técnica.

Movimientos en Santa Bárbara

El documento o acuerdo 1452-SE-2023 detalla la transferencia permanente de Nery Enrique Casaña Mejía, quien ostentaba el cargo de programador nivel central en Tegucigalpa, con un sueldo de 45,801.53 lempiras. El funcionario fue transferido en septiembre de 2024 a la Dirección Departamental de Santa Bárbara bajo el cargo de jefe de sección de programación. Sin embargo, a finales de noviembre de 2025, Nery Casaña quedó asignado a la Escuela Normal Bilingüe de Santa Bárbara en el cargo de director, como parte de varios movimientos hacia ese centro educativo, según la resolución No. 425-SE-2025. Estados de cuenta de febrero de 2026 en poder de LA PRENSA Premium indican que Nery Casaña aparecía nombrado todavía bajo la estructura administrativa 16-01-80016-000035 como jefe de sección de programación en la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, con una carga asignada de 54 horas. Ese documento acredita tres tipos de pago distintos, por un total de 73,739 lempiras, aunque no se menciona su plaza en el centro normalista de Santa Bárbara. A este mismo centro se transfirió la plaza de Edgardo Casaña, quien en el gobierno de Libre también fue asignado a una jefatura inexistente en Santa Bárbara con un salario de hasta 53,000 lempiras y ocupó después un cargo, con un sueldo de 43,000 lempiras, en un distrito escolar de la capital cuando otro funcionario lo ejercía, según una investigación de este medio periodístico.

También fue el destino de Nidia Leticia Corea, esposa del diputado Casaña y quien estaba nombrada bajo la estructura 16-01-80016-000038 como jefa de sección departamental, con 54 horas y con un salario de 53,453.97 lempiras, según un comprobante de pago de septiembre de 2024. En tanto, Bella Lucinda Sabillón, cuñada del congresista, pasó a la Dirección Municipal de San Vicente Centenario. Sabillón estaba asignada a la plaza 16-01-80016-000037 que le acreditaba una jefatura de sección departamental, con 54 horas, y con un salario de 51,236.92 lempiras, según un estado de cuenta de octubre de 2024. Estos movimientos no fueron aislados, según la resolución No. 425-SE-2025, avalada por el entonces ministro Daniel Esponda. Se ordenó el traslado de varios asistentes técnicos hacia centros educativos específicos. Las escuelas normales bilingües, que funcionan desde 2023, forman docentes para impartir clases en español e inglés en la educación básica. Su reactivación fue una apuesta del gobierno de Xiomara Castro, luego de que la formación docente quedara centralizada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) por varios años.

Bajo el amparo del Decreto Ejecutivo No. 53-2025, la Secretaría de Educación facilitó que funcionarios que operaban en la Dirección Departamental pasaran a formar parte de la planilla de la Escuela Normal. Antes de la creación de ese artículo no se podía trasladar a un docente a otro centro educativo bajo esta modalidad, salvo mediante concurso. Anteriormente, sí era posible reubicar cuando había necesidades como alta demanda estudiantil y poca oferta de docentes, pero de manera temporal, no permanente. En el listado incluido en la resolución aparecen Casaña, sus familiares y otros funcionarios que hasta ese momento estaban adscritos a la Dirección Departamental de Educación de Santa Bárbara, quienes serían transferidos a la Normal de Santa Bárbara y a otros centros. Entre otros nombres consignados en el documento figuran Blanca Marisol Madrid Troches, Mariluz Maireno Claros, Flor Amada Hernández Castro, Gaby Sady Madrid García, Óscar David Baños Ríos, Víctor Hugo Tejada Hernández, entre otros. Según el cuadro incorporado en la resolución, la mayoría de los nombramientos serían trasladados a la Escuela Normal Bilingüe de Santa Bárbara, mientras que otros casos tendrían como destino instituciones como las direcciones municipales de San Vicente Centenario y San Nicolás.