Casaña y familiares amarraron cargos en Santa Bárbara al final del Gobierno de Libre

También fue el destino de <b>Nidia Leticia Corea</b>, esposa del diputado Casaña y quien estaba nombrada bajo la estructura 16-01-80016-000038 como jefa de sección departamental, con 54 horas y con un salario de 53,453.97 lempiras, según un comprobante de pago de septiembre de 2024.En tanto, <b>Bella Lucinda Sabillón</b>, cuñada del congresista, pasó a la Dirección Municipal de San Vicente Centenario. Sabillón estaba asignada a la plaza 16-01-80016-000037 que le acreditaba una jefatura de sección departamental, con 54 horas, y con un salario de 51,236.92 lempiras, según un estado de cuenta de octubre de 2024.Estos movimientos no fueron aislados, según la resolución No. 425-SE-2025, avalada por el entonces ministro Daniel Esponda. Se ordenó el traslado de varios asistentes técnicos hacia centros educativos específicos.Las <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/video/asi-se-forman-los-nuevos-docentes-bilingues-en-las-escuelas-normales-de-maestros-GN19507881" target="_blank">escuelas normales bilingües</a>, que funcionan desde 2023, forman docentes para impartir clases en español e inglés en la educación básica. Su reactivación fue una apuesta del gobierno de Xiomara Castro, luego de que la formación docente quedara centralizada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) por varios años.