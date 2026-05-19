Aseguran propiedades vinculadas a Magdaleno Meza en Santa Bárbara y Francisco Morazán

San Pedro Sula.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizó este martes una serie de aseguramientos sobre propiedades y sociedades mercantiles que, según las investigaciones, estarían relacionadas con una red criminal atribuida a Magdaleno Meza Fúnez. Las acciones incluyeron la intervención de cuatro inmuebles y dos empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para ocultar patrimonio obtenido de forma ilícita. De acuerdo con las autoridades, estos bienes no habían sido incorporados previamente al control de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).

Las pesquisas del caso se remontan al año 2018, cuando investigadores detectaron un movimiento financiero entre Óscar Roberto Acosta Zepeda y personas señaladas de tener nexos con dicha organización. Como parte del acuerdo económico, una extensa propiedad ubicada en Cedros fue entregada como garantía hipotecaria. Sin embargo, tras incumplirse el pago establecido, la estructura habría iniciado una serie de maniobras para tomar control del terreno, supuestamente mediante intimidaciones, procesos legales y apoyo de terceros vinculados al grupo. Los investigadores sostienen que el verdadero objetivo de la propiedad era habilitar una pista clandestina para operaciones aéreas relacionadas con el tráfico de drogas, aprovechando la amplitud y ubicación estratégica del terreno.