En ruinas pasan al Estado bienes de Magdaleno Meza

Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), que siguieron de cerca los movimientos y negocios de Meza Fúnez, identificaron esta hacienda como su principal propiedad. De acuerdo con testimonios de exempleados, el lugar también habría ocultado un millonario botín en drogas y dinero, lo que lo convirtió en un punto clave de interés tras el asesinato del capo.De la bonanza que alguna vez imperó en la hacienda de Magdaleno Meza —lujos efímeros, fiestas desbordantes y una fortuna de origen ilícito—, LA PRENSA Premium constató que hoy solo permanecen escombros: mudos testigos de un imperio que se desmoronó.El 6 de junio de 2018, un equipo de agentes de la DLCN capturó a Meza Fúnez, a su esposa <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/erick-bandy-esposa-magdaleno-narco-vinculo-joh-narcolibretas-PD23579431" target="_blank">Erika Julissa Bandy García</a> y a tres de sus guardaespaldas cuando se transportaban en dos vehículos con compartimientos ocultos. Las autoridades decomisaron <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/cronologia/-/meta/narcolibretas-de-magdaleno-meza" target="_blank">narcolibretas</a> —claves a posteriori en los juicios contra Juan Orlando y Tony Hernández—, joyas, dinero, pistolas con silenciador y dos granadas.Tras quedar en prisión, la Fiscalía Especial Contra Crimen Organizado (Fescco) aseguró 25 bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles y cuentas bancarias a Meza y a su esposa.