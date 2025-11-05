¿Qué contienen los barriles descubiertos en propiedad de Magdaleno Meza?

Seis años después de su crimen, el nombre de Magdaleno Meza sigue dando noticias, más ahora con un nuevo descubrimiento en una de sus propiedades en Nueva Arcadia, Copán.
Los vecinos del extinto narcotraficante hondureño han insistido que Magdaleno dejó dinero enterrado en sus propiedades.
Desde el lunes 3 de noviembre, el Ministerio Público ha comenzado una serie de allanamientos en Nueva Arcadia y este miércoles descubrieron algunos barrilles enterrados.
Las autoridades han confirmado que en total fueron 30 barriles los que hallaron en una de las propiedades.
Al someterlo a los análisis científicos, las autoridades confirmaron que la sustencias encontrada en los barriles están relacionadas con la elaboración de drogas.
"Hasta el momento se han encontrado al menos 30 barriles con metilamina", reveló el Ministerio Público a través de redes sociales.
El Ministerio Público indicó que esta sustancia química es utilizada para la elaboración de drogas sintéticas y recipientes con soda cáustica, entre otros indicios.
Agentes de la Atic, detectives de la DLCN, miembros de la DNII, unidades de las Fuerzas Armadas, Escuadrón Antibombas y el Cuerpo de Bomberos participan en esta acción del Ministerio Público.
Magdaleno Meza, también identificado como Nery Orlando López Sanabria, fue un narcotraficante hondureño que fue asesinado en la cárcel y se hizo famoso por las narcolibretas que fueron usadas en los juicios de Juan Orlando y Tony Hernández en Nueva York.
Nery Orlando López Sanabria fue arrestado en junio de 2018 por agentes de la Policía Militar y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). En su poder tenía las narcolibretas que fueron mencionadas en la corte de Nueva York.
El 26 de octubre de 2019, López fue asesinado por otros presos. El suceso ocurrió en horas de la mañana y quedó registrado en las cámaras de la cárcel conocida como El Pozo.
En junio de 2023, la esposa de Magdaleno Meza, Erika Yulissa Bandy García, fue acribillada a balazos dentro de una panadería en San Pedro Sula.