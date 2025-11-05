  1. Inicio
Hermanos Tábora: De influencers y llevar lujosa vida a condenados por asesinar a un primo

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan FilibertoTábora Serrano por asesinar a un primo en un popular mercado de SPS.

Dixie y Brayan Tábora, conocidos por sus videos y su negocio de carnes, fueron sentenciados este miércoles a 15 años de cárcel por el crimen de su primo en el mercado Medina-Concepción de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
El Ministerio Público destacó que la sentencia marca el cierre de un proceso judicial de casi 10 años, garantizando que los responsables cumplan su pena.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme la condena de 15 años de prisión contra los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, ambos tiktokers y empresarios..
El Ministerio Público informó que la Sala de lo Penal declaró “no ha lugar” el recurso de casación interpuesto por la defensa de los hermanos Dixie Josué y Brayan Filiberto Tábora Serrano, confirmando así la sentencia por homicidio en perjuicio de su primo José Montoya.
Según la investigación, el crimen ocurrió el 20 de octubre de 2015 en la zona de carga y descarga del Mercado Medina, donde los hermanos Tábora, actualmente propietarios de negocios de venta de carnes, sostuvieron una discusión con su primo, también comerciante del mismo rubro.
Fue el 13 de diciembre de 2022, donde tres jueces de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia declararon culpables a los hermanos Tábora Serrano por el homicidio de su primo.
Los encausados se defendían en libertad, pero tras el fallo condenatorio en 2022, la fiscal del caso solicitó la revocación de esa medida para que fueran enviados a prisión.
Tanto Dixie Josué como Brayan Filiberto antes de su sentencia condenatoria compartían una lujosa vida en sus diferentes redes sociales donde son seguidos por miles de hondureños.
Desde lujosas haciendas, vehículos y prendas costosas eran presumidas por los hermanos Tábora en sus redes sociales.
Cabe mencionar que, a través de las redes sociales los hermanos Tábora hicieron de su carnicería una reconocida marca que incluso tiene mucha proyección social en la zona norte.
Una de las últimas apariciones de los hermanos Tábora fue que se trasladaron a la Terminal de buses de San Pedro Sula para regalar comida a los ruleteros y compartir con ellos.

Asimismo, los hermanos Tábora figuraban en eventos y reality con otros influencer hondureños.
