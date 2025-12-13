Horóscopo de hoy, 13 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

En una salida social, podrías preferir encuentros pequeños antes que actividades con mucha gente.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te apetecerá disfrutar de la Naturaleza y compartir tus emociones con tu círculo de amigos o con tu pareja. Trata de relajarte y aparta de tu mente el estrés de días pasados. Te sentirás purificado y en paz contigo mismo. Suerte en el amor.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Has vivido últimamente emociones muy fuertes desde el punto de vista emocional que habrán condicionado tus relaciones sentimentales, pero es el momento de retomar la normalidad y hoy lo tendrás todo a favor para conseguirlo.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Serán momentos favorables para iniciar acercamientos hacia la persona que te gusta; se inicia una etapa alegre, positiva de cara a las relaciones personales más íntimas, con pocas preocupaciones por las cuestiones materiales.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Excelente jornada para todo lo relacionado con la actividad intelectual, aunque te lleve tiempo desarrollar las ideas que pululan constantemente en tu imaginación. Sé metódico a la hora de hacer fluir de forma adecuada ese caudal.
LEO (23 julio - 22 agosto). Recordarás algo hoy que te tenía ocupado a tu subconsciente y tal vez no te dejaba descansar adecuadamente. Es el momento de afrontar con decisión una conversación con algunas personas que están condicionando tu vida más de lo que debieran.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Es el momento de plantar cara a las adversidades impuestas durante una buena temporada por la égida de Saturno, verás la luz al final del túnel de dificultades que estás atravesando y comenzarás a levantar un nuevo edificio donde apoyar tus éxitos profesionales.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás que moderar tus impulsos y afrontar con calma los problemas que se presenten, sin alterarte. En los asuntos sentimentales hay que intentar mantener las formas y el respeto por encima de todo. Si no lo consigues, mejor que estés solo.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Sigues cerrando flecos de una gran etapa de evolución que te llevará a cumplir fielmente con tus obligaciones, con el esfuerzo y sacrificios necesarios para mantenerte en una posición que te has ganado a pulso.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que acudir a tu fuerza de voluntad más extrema para hacer ejercicio si quieres ponerte en forma cuanto antes; si vas dejando pasar los días, llegará el momento en que todo te cueste el doble de tiempo y esfuerzo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Necesitas desconectar del trabajo, hacerte invisible por un tiempo y esquivar problemas y conflictos. Si todo te irrita a tu alrededor, lo mejor es que empieces a planificar unas vacaciones. Mímate lo necesario para sentirte mejor por dentro y por fuera.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las relaciones con algunos amigos van empeorando a medida que pasa el tiempo y sientes que no tienes ganas de que mejoren. Esto va a afectar hoy especialmente a tu relación de pareja y tendrás que tomarte más en serio su opinión el respecto.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Ante un desagradable imprevisto, notarás el apoyo incondicional de tus familiares más directos, que pondrán en ti toda la confianza. También aparecerán en el momento oportuno los verdaderos amigos, esos que nunca fallan.