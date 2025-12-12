¿Milagro Flores pierde las esperanzas con Supremo? Esto dijo

Milagro Flores y Supremo han sido vinculados sentimentalmente desde que ambos hablaban y lo hacían público, pero tantos rumores aún siguen en el aire.
En varias ocasiones ambos han dicho que solo son amigos y que "están conociéndose", lo cual se ha extendido por bastante tiempo, incluso viéndoseles acaramelados.
Ya han tenido citas, Supremo le ha regalado flores, han pasado juntos, Milagro también le ha dado presentes, pero todo sigue en vilo, ya que no hay nada oficial.
Flores incluso parece ya estar a la espera de una declaratoria oficial por parte de Supremo; sin embargo, el creador de contenido más popular de Honduras aún no ha dicho algo al respecto.
Y no solo eso, también han tenido pleitos de celos, uno de los más comentados fue cuando Supremo fue al reality show "La Casa de Yeik", donde se le vinculó con la tiktoker Salma Flores, al igual que con Lorjia.
Esto le trajo problemas a Supremo, quien estuvo cerca de abandonar el reality por la molestia de Milagro, pero al final decidió quedarse y hasta ganó la competencia. Posteriormente, ambos dialogaron y todo se restableció, pero siempre bajo el margen de "seguirse conociendo".
Durante una transmisión en vivo de Milagro Flores en TikTok, una seguidora le dijo que Supremo podría declarársele, ante lo cual "Milly" respondió contundentemente.
"No, eso no va a suceder ustedes. Le pueden mandar mil leones y eso no va a pasar", expresó Flores con un tono resignado.
Los usuarios sacaron este clip del video y empezaron a comentarlo masivamente. Algunos criticando a Milagro y a Supremo. "Eso ya no pasará, ya suficiente tiempo se han estado conociendo"; "Si le pide que sea su novia ya no tendrá sentido porque ella parece que lo está exigiendo"; "Es que ya pasó"...