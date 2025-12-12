  1. Inicio
Así se vivió el concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de SPS

El sexteto de la Orquesta Filarmónica de San Pedro Sula, junto a los solistas Carlos Romero y Mónica Del Cid, así como el Coro Voces Vicentinas destacaron en el concierto

El maestro Óscar Barahona con el sexteto de la FIL de SPS, ante la atención del público.

Fotos: Moisés Valenzuela
El Coro Voces Vicentinas está conformado por niños, quienes fueron ovacionados por la audiencia.
El tenor Carlos Romero llenó de fuerza el templo con su voz.
El padre Fausto Henríquez dio las palabras de bienvenida, donde destacó el poder del arte y su inherencia humana, con el cual, incluso, se alaba a Dios.
Mónica Del Cid en su participación.
Victoria Sabillón, Yaneth Ávila y Linda Sabillón
Flor Panayotti, Cristy Peña y Alexandra Martínez
Antonio Díaz y Diana Díaz
Gabriela Díaz, Maribel Oliva y Seidy Rodríguez
Alejandra Cruz y María Belén Ochoa
Denis Molina, Sahili Rodríguez y Roger Molina
Patricia Erazo y Martha de Cálix
Canciones como "Noche de paz" y "Campanas de Belén" fueron interpretadas durante el concierto.

