“Dejó una huella enorme en la Ultra Fiel”: emotiva carta al abogado asesinado en SPS

“Se nos ha ido un gran hermano de tribuna, alguien que siempre estuvo ahí, firme, constante”, expresan en la despedida, donde agradecen sus aportes desde los inicios de la peña y los momentos compartidos. El mensaje finaliza con palabras de consuelo y memoria: “Hay personas que no se van: se quedan en la memoria, en las historias, en los corazones que tocaron. Descansá en paz, Yefri. Que la tierra te sea leve”.