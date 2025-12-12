“Dejó una huella enorme en la Ultra Fiel”: emotiva carta al abogado asesinado en SPS

Más allá del semblante serio que mostraba al ser abogado, Yefri Alemán dejó su nombre plasmado en letras doradas en la barra del Olimpia.
Alemán formó parte de la Ultra Fiel desde muy joven, ahí se ganó el apodo de "Perro de Agua".
Su amor por Olimpia fue tal que su esposa respetó su última voluntad: ser enterrado junto a la bandera y la camiseta del "Viejo León".
Yefri Alemán fue asesinado en el Segundo Anillo de San Pedro Sula, entre la 15 y 16 calle del barrio Pastor Zelaya el miércoles 10 de diciembre.
Alemán se transportaba en ese carro plateado, atrás del automotor quedó una mochila y una comida. Su cuerpo quedó inerte en el pavimento que están próximo a terminar en el Segundo Anillo.
Tras conocerse de su muerte, sus familiares y amigos han elevado un clamor de justicia: el Colegio de Abogados de Honduras exigió esclarecer su caso.
A través de las redes sociales, sus amigos de barra han hecho pública una emotiva carta.
En el mensaje, recuerdan que desde niño encontró en la barra un espacio que consideró su hogar. “Creciste entre banderas, tambores y gritos de aliento, y desde entonces tu amor por el Olimpia fue algo imposible de ocultar”, expresa la misiva, en la que destacan su pasión, energía y compromiso con el equipo.
Quienes lo conocieron desde pequeño aseguran que Alemán vivía cada partido “como si fuera el último”, con emoción y entrega. Para ellos, la barra formó parte de su infancia tanto como él formó parte de la de sus compañeros de tribuna.
La carta también subraya su autenticidad y liderazgo dentro del grupo. Identificado como “Perro de Agua”, fundador de la peña Los Leales, es recordado como una figura que dejó “una huella enorme en La Ultra Fiel”, por su constancia, su apoyo y su crecimiento personal y profesional.
“Se nos ha ido un gran hermano de tribuna, alguien que siempre estuvo ahí, firme, constante”, expresan en la despedida, donde agradecen sus aportes desde los inicios de la peña y los momentos compartidos. El mensaje finaliza con palabras de consuelo y memoria: “Hay personas que no se van: se quedan en la memoria, en las historias, en los corazones que tocaron. Descansá en paz, Yefri. Que la tierra te sea leve”.
Las autoridades han publicado este rostro del que se supone fue el asesino de Alemán.