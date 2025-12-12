Impactantes imágenes del feroz incendio que arrasó con empresa en Choloma

Un incendio estructural de grandes proporciones consumió este viernes gran parte de una empresa ubicada en el sector de Trincheras, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.
Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no se reportan personas heridas ni víctimas mortales. No obstante, el siniestro ha causado alarma entre la población cholomeña.
El siniestro afectó la sede de una empresa dedicada a la fabricación de productos elaborados con algodón y materiales relacionados con madera, conocida popularmente por la población como “la palillera”.
El fuego se propagó rápidamente debido a la alta cantidad de material inflamable almacenado en la estructura, lo que convirtió el incidente en un incendio de gran magnitud.
De acuerdo con reportes locales, los empleados lograron evacuar el lugar a tiempo, evitando una tragedia humana; sin embargo, los daños materiales son cuantiosos.
La empresa, ubicada a orilla de la carretera CA-13, cuenta con más de 45 años de trayectoria y es reconocida por la fabricación de productos como trapeadores, hilos y mechas, los cuales incluso son exportados a países de Centroamérica.
“Estamos tristes porque tenemos deudas; esta es nuestra fuente de trabajo y ya viene la Navidad. Mire la situación actual de la empresa, es lamentable, pero aquí estamos ayudando a los bomberos”, expresó don Pablo Argueta, empleado de la empresa afectada.
Según información preliminar, más de 700 personas laboran en esta fábrica, por lo que el incendio representa un fuerte impacto económico y social para la comunidad de Choloma.
Hasta las últimas horas, el Cuerpo de Bomberos informó que el fuego había sido controlado en más de un 80 %, aunque las labores continúan debido a la intensidad de las llamas.
Los ciudadanos agradecieron el apoyo de Gustavo Mejía, alcalde de Choloma, quien dispuso de cisternas de agua para reforzar las tareas de extinción.
No obstante, destacaron especialmente la labor del Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos se unieron para combatir el incendio y evitar que se propagara a estructuras cercanas.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, y serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el origen del fuego.
De manera preliminar, se estima que el incendio habría provocado pérdidas millonarias, debido a la destrucción de infraestructura, maquinaria y material almacenado en la planta. No obstante, las autoridades y representantes de la empresa indicaron que será necesario realizar una evaluación técnica en los próximos días para determinar con exactitud el impacto económico del siniestro.
A continuación, más fotos del feroz incendio, que reflejan el trabajo del Cuerpo de Bomberos.