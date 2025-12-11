Policía revela rostro del supuesto asesino de abogado penalista en SPS

Las autoridades le siguen la pista a un sujeto de 1.55 metros de estatura. Se le supone responsable del crimen del abogado penalista Yefri Francisco Alemán, de 42 años.
El abogado se transportaba en este vehículo plateado que quedó en uno de los pasajes de la colonia Pastor Zelaya de San Pedro Sula.
Cerca del carro del abogado quedó una mochila en la que llevaba sus alimentos y otra pertenencias.
El miércoles 10 de diciembre, luego del crimen de Alemán Membreño, las autoridades comenzaron las pesquisas para dar con el responsable de este violento hecho.
El Colegio de Abogados exigió dar con las personas detrás de este crimen. "Hacemos un llamado a las autoridades para que se investigue cuáles fueron las causales de su muerte", indicó Selene Hernández.
"Exigimos tener una pronta respuesta. El Colegio de Abogados se suma para que los colegas que tengan amenazas se acerquen y nosotros podamos hacer el enlace con las autoridades para salvaguardar la vida de los profesionales del derecho".
La Policía Nacional informó que la persona que atacó a Alemán Membreño, mide 1.55 y cojea. Esta es la imagen que publicaron del que se supone mató al profesional del derecho.
Yefri Francisco Alemán Membreño era originario y residente en San Pedro Sula. Fue sepultado este jueves.
Desde muy joven formó parte de la Ultra Fiel y formó una pequeña del conjunto merengue.
Fue sepultado con la bandera y la camiseta del Olimpia en San Pedro Sula.