Olancho - Marathón: Esposa de extranjero, lágrimas, remodelación e impensado debut

El duelo Olancho FC vs Marathón dio el puntapié inicial en el grupo B de la triangular del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
La hermosa Copa que se llevará el campeón del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional se hizo presente en el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa con motivo del partido Olancho FC vs Marathón.
Al llegar al estadio Juan Ramón Brevé nos sorprendimos ya que estos son los nuevos camerinos que tendrá el recinto deportivo .
Los camerinos están bien climatizados y sin lugar a dudas el estadio Juan Ramón Brevé ya comienza a verse diferente. Están prácticamente listos en un 95%.
Las duchas que serán utilizadas por los futbolistas que lleguen al estadio Juan Ramón Brevé.
Ella cautivó en las graderías previo al inicio del partido Olancho FC vs Marathón .
La hermosa chica es la esposa del goleador brasileño Rodrigo de Olivera, delantero que forma parte del Olancho FC. La preciosa dama portó con orgullo la camisa del equipo.
El 11 titular del Marathón que mandó a la cancha Pablo Lavallén para enfrentar al Olancho FC. El verdolaga dio un golpe de autoridad al propinarle un contundente 3-0 a los Potros.
El entrenador argentino Pablo Lavallén lució un oufit elegante ya que es su primera liguilla con el Marathón.
El mediocampista Isaac Castillo se encargó de abrir el marcador con un espectacular gol cuando se jugaba el minuto 24 del primer tiempo.
Jugadores del Marathón celebrando con Isaac Castillo el primero de los tres goles que marcaron ante Olancho FC en el estadio Juan Ramón Brevé.
Tras encajar el gol, los Potros se volcaron al ataque en busca de poder empatar y remontar, pero le fue imposible ante un gran cerrojo del conjunto verde.
La mala noticia para Marathón llegó a los 27 minutos ya que su portero titular César Samudio se lesionó y no pudo seguir en el terreno de las acciones.
César Samudio intentó seguir jugando tras sufrir una molestia muscular, pero tuvo que parar y se marchó .
Durante su salida del estadio Juan Ramón Brevé, el porteo panameño César Samudio del Marathón no pudo contener y rompió en llanto.
Los compañeros de César Samudio llegaron a consolar al portero panameño Samudio que estaba al borde del llanto desde un costado.
César Samudio estaba desconsolado y no pudo contener el llanto. Por ahora se desconoce si es grave el tema de la lesión y las alarmas se encienen en Marathón ya que es su portero titular.
El joven Enzo Torres hizo su debut como portero del Marathón al reemplazar al lesionado César Samudio. Fue su primer partido en la Liga Nacional de Honduras.
Enzo debutó de manera impensada en Marathón y lo hizo bien ya que no encajó ningún gol. El chico es primo de Denovan Torres, el último héroe de los verdes ya que les dio su útima Copa.
Cuando peor la pasaba, Cristian Sacaza que recién había ingresado se gastó un golazo para darle la tranquilidad al Marathón.
Y Rubilio Castillo se encargó de marcar el 3-0 definitivo del Marathón ante Olancho FC en un espectacular inicio de los verdes por la triangular del Grupo B.
Rubilio Castillo volvió al gol tras estar ausente en las últimas jornadas debido a una lesión.