Pep Guardiola queda atónito: Su esposa le brinda la peor de las noticias

Pep Guardiola ha recibido dolorosa noticia por parte de la mujer que ha tenido como pareja a lo largo de los últimos años.
Pep Guardiola no ha podido disfrutar a lo grande el triunfo que logró con Manchester City en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid por la UEFA Champions League.
En las últimas horas Pep Guardiola no solo es noticia por su triunfazo ante Real Madrid, también se informa algo que para el entrenador es muy doloroso.
Hace aproximadamente un año cuando comenzaron los rumores sobre la posible separación de uno de los matrimonios más consolidados del mundo del fútbol: el formado por el entrenador del Mánchester City, Pep Guardiola, y Cristina Serra.
Sin embargo, en los últimos meses, la buena relación entre ambos y ciertos detalles habían hecho que muchos creyeran que la reconciliación era posible.
Hace un año salió la impactante noticia de que Pep Guardiola y su esposa se iban a separar, a lo largo de los últimos meses la noticia pasó desapercibida y ahora surge increíble revelación.
La empresaria catalana ha tomado una decisión irreversible que pone punto final a más de tres décadas de relación con el técnico del Manchester City.
Lo que durante meses fue solo un rumor, finalmente se ha hecho realidad, pues Cristina Serra ha dejado la casa que compartía con Pep Guardiola en el barrio Pedralbes.
La información fue revelada en el programa "Y ahora Sonsoles" y ha puesto fin a cualquier esperanza de reconciliación entre la pareja, que llevaba ya un año envuelta en especulaciones sobre su ruptura.
Según la periodista Lorena Vázquez, esto es "el punto de no retorno" en una relación que se caracterizó por la discreción, estabilidad y respeto mutuo.
Serra y la hija pequeña de ambos, Valentina, han vivido hasta ahora en la mansión de la familia en Pedralbes, valorada en 10 millones de euros, en la que Guardiola ha seguido pernoctando este año cada vez que venía a Barcelona.
El nuevo hogar de Cristina Serra fue adqquirido apenas hace dos meses y aunque no se ha revelado la ubicación exacta por motivos de privacidad, se sabe que está a pocos minutos de la tienda que dirige con su hermana, dejando por completo su vida junto a Pep Guardiola en Predralbes.
Fuentes cercanas a Pep Guardiola informaron que el estratega del Manchester City intentó retomar la relación en varias ocasiones, incluso se les llegó a ver juntos en eventos familiares y conciertos como el de Coldplay, lo que alimentaba los rumores de una posible reconciliación.
Cristina Serra ya llevaba algunos años viviendo en la Ciudad Condal para dedicarle tiempo a su marca de moda, mientras que Guardiola continuaba en Inglaterra al mando del Manchester City. Según periodistas especializadas, la renovación de Pep con el equipo inglés fue uno de los puntos de quiebre en la relación donde se dieron cuenta que avanzaban en direcciones opuestas, pues desde 2019 los viajes entre Barcelona y Manchester habían disminuido.
Luego de más de tres decadas de relación y tres hijos, Cristina Serra y Pep Guardiola han tomado caminos diferentes, cada uno dedicando tiempo a su trabajo y alejados de las polémicas e incluso conviviendo en algunas ocasiones.