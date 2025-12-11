Pep Guardiola queda atónito: Su esposa le brinda la peor de las noticias

Cristina Serra ya llevaba algunos años viviendo en la Ciudad Condal para dedicarle tiempo a su marca de moda, mientras que Guardiola continuaba en Inglaterra al mando del Manchester City. Según periodistas especializadas, la renovación de Pep con el equipo inglés fue uno de los puntos de quiebre en la relación donde se dieron cuenta que avanzaban en direcciones opuestas, pues desde 2019 los viajes entre Barcelona y Manchester habían disminuido.