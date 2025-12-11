Figuras de Olimpia se irían, Motagua va por fichajes y sorpresa con Messiniti

Estos son los últimos movimientos del mercado de fichajes del fútbol hondureño. Giro inesperado con Rodrigo Auzmendi y el posible destino del líder de goleo del Torneo Apertura 2025.
Jeison Truque - Vino del ascenso con los cholomeños, pero por problemas económicos, el club y el jugador han decidido separar sus caminos.
José Zamora - El futbolista colombiano ha sido dado de baja por el CD Choloma para el 2026.
Yeison Mosquera - CD Choloma le dio las gracias al defensa colombiano, que no continuará con el club para el 2026.
Salomón Nazar - Los Lobos de la UPNFM confirmaron la continuidad del entrenador hondureño para la próxima temporada. "La institución mantiene plena confianza en su liderazgo y en el proyecto deportivo. En este momento no se está considerando ningún cambio en el cuerpo técnico", dice el comunicado.
Josué Villafranca - Autor de 9 goles, ninguno de penal, el delantero de 26 años confirmo vía sus redes sociales que continuará ligado al Juticalpa FC para el próximo 2026, al menos para el inicio de año, es decir para todo el Clausura.
Wisdom Quayé - El lateral derecho hondureño quedó como agente libre tras rescindir con el Victoria, de donde salió por impagos.
Motagua tiene ya atado a Pablo Cacho, del Victoria, como fichaje confirmado para enero del 2026 y sumará más refuerzos. Solamente habrá dos o tres contrataciones; los azules buscan un 10 y un 5.
José Mendoza - El portero de 36 años no continuaría con Leones FC de la Liga de Ascenso ya que producto de su buen desempeño ha sido tentado por varios clubes de la Liga Nacional como CD Choloma, Juticalpa, pero el que más instiste por él es Policía Nacional FC.
Leider Anaya - CD Choloma continuará contando con los goles del colombiano, quien de los extranjeros es el único que se quedará. Anotó 6 goles en 14 compromisos con los maquileros. Real España lo tentó.
Kevin López - El 'Choloma' después que rescindir por mutuo acuerdo su convenio con el Olimpia, podría volver a los Cremas del Comunicaciones de Guatemala.
Bryan Moya - Motagua descarta totalmente las informaciones en torno a un hipotetico fichaje de 'La Bestia', quien fue despedido por el Real España.
Alexy Vega - Desde la MLS siguen buscando e insistiendo por el fichaje del hondureño del Marathón. Minnesota United es uno de los clubes interesandos en la prodigiosa pierna zurda del ceibeño. De momento está cómodo en los verdes.
Rodrigo Auzmendi - El menor de los Auzmendi podría dejar el Banfield de Argentina ya que desde Rusia los clubes Akhmat Grozny y FC Sochi preguntaron las condiciones por el delantero del Taladro.
Agustín Auzmendi - San Luis de México y San Lorenzo de Almagro han despertado el interés en hacerse con los servicios del atacante del Gody Cruz, quien descendió a la segunda división.
Joshua Canales - Tras su breve pasaje por el Aucas de Ecuador, el mediocampista ex Querétaro de México tiene mercado. Interesa en Costa Rica, donde ya jugó con Herediano, y también en Honduras.
Enrique Vásquez - El jugador de perfil izquierdo no continuará ligado al UPNFM. El futbolista tendrá que buscar casa fuera de la manda de los Lobos.
Roberto Moreira - Profesionalismo al más alto nivel. El delantero paraguayo de 38 años confirmó que tiene ofertas, pero que su misión es cumplir su contrato con los Lobos de la UPNFM, con quienes le quedan seis meses más.
Daniel Meléndez - Motagua lo quiso, pero Diego Vazquez le cerró las puertas del nido cuando ya tenía un precontrato listo para firmar. Ahora el jugador, tras cumplir su torneo con el Independiente de Siguatepeque, se incorporará al Policía Nacional FC.
Jorge Álvarez- Herediano de Costa Rica hará una reestructuración en su plantel y dentro de los fichajes que pretenden hacer es la del catracho del Olimpia de 27 años de edad.
Michaell Chirinos - El atacante hondureño saldría del Olimpia en enero del 2026 con rumbo a una liga exótica, pero donde hay buen pago: desde Indonesia buscan el desequilibrio del hondureño.
Jorge Benguché - Saprissa de Costa Rica seguirá pujando por los goles del hondureño del Olimpia y esta vez el club albo no le pondria trabaspara una salida del ariete.
Nicolás Messiniti - Diario La Prensa tuvo conocimiento que el sábado pasado el ariete argentino autor de 15 goles en el torneo se reunió con parte de la dirigencia del Marathón y algunos patrocinadores para alargar la estadía del jugador en huestes esmeraldas. Olimpia lo ha tentado y también Real España, aparte de un club de Guatemala.
Erick Puerto - Tiene mucho mercado el delantero hondureño de 23 años que ha anotado 16 goles con el Platense. Su salida al exterior podría hacerse oficial en enero del 2026. China se sumó al destino que ya tenía con clubes interesados, donde estaban de la MLS, México y Ucrania.
Ángel Villatoro - A pesar de haber salido por actos de indisciplina del Olancho FC, el bebote tiene mercado. Real España se ha unido a la puja por hacerse con los goles del gigantón delantero de 20 años.