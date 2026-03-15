  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

En lo relacionado a la economía, jornada de papeleos o arreglos administrativos.

 Fotos Shutterstock
Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los astros favorecen ahora tu capacidad para superar las dudas que en principio te atenazan y pasar a creer en ti mismo, ganando en autonomía y buscando tu propio hueco en el mundo de los negocios o las profesiones liberales.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). La temporada se presenta como decisiva en una fase de evolución relacionada con los recursos económicos, y podrías decidirte a cambiar de trabajo; si es así, afronta el reto por tus propios medios, no dejes que la familia te influya demasiado.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vivirás situaciones muy especiales en tus relaciones afectivas y más íntimas; aunque puedes sentir algún que otro rechazo, las expectativas de triunfo son impresionantes. En lo relacionado a la economía, jornada de papeleos o arreglos administrativos.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Vivirás una jornada muy feliz al lado de la persona amada; sentirás todo su apoyo en un momento que puede ser crucial. A veces no valoras lo suficiente tu relación sentimental. En el trabajo todo irá del revés, así que ármate de paciencia,.
Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). Te sentirás muy cariñoso con tu pareja: las preocupaciones de los últimos días quedan atrás, al menos momentáneamente, y te apetecerá prestar algo más de atención a tu media naranja, que sabrá agradecértelo. Aprovecha para proponerle nuevas actividades.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Este es un buen momento para acudir a esas reuniones sociales que tan poco te gusta frecuentar. Un encuentro con personas cercanas promete circunstancias felices y un acercamiento recíproco en las relaciones, habrá bondad y consideración por los demás.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Necesitas un poco de calma. No puedes seguir manejando tu vida a base de impulsos descontrolados; ha llegado el momento de llevar un control de tus actos, que te procuren una estabilidad y serenidad que necesitas con urgencia.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tus relaciones sociales mejorarán notablemente en esta jornada, por invitaciones a reuniones o fiestas en las que encontrarás gente con la que conectas totalmente. Puedes encontrar a alguien importante para tu futuro.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Día muy intenso en cuanto a encuentros amorosos; no serán gran cosa, puro flirteo, pero lo pasarás en grande. Te sentirás arrollador y tu encanto llegará a todo el mundo. Se aproximan gastos imprevistos, ahorra todo lo que puedas.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La excitación y la ira descontrolada no van contigo y en ese terreno tienes todas las de perder si te ves en una discusión con compañeros o amigos. Sé inteligente y busca alianzas rápidas para salir triunfante.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los nativos de Acuario tenderán a mostrarse hoy algo esquivos, necesitarán su propio espacio para calibrar los efectos de sus decisiones, y pueden ser mal interpretados por quienes les quieren, aunque finalmente percibirán su lado positivo.

Horóscopo de hoy, 15 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si no tienes pareja, tendrás muchas más oportunidades con un cambio de estilo tanto en tu look como en tus aficiones, muy ligadas ahora a las actividades deportivas y al tiempo libre.

Cargar más fotos