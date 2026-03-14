Horóscopo de hoy, 14 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

En el plano sentimental, debes reflexionar sobre tu futuro en pareja.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás ganas de diversión y esparcimiento; aprovecharás cualquier ocasión para celebrar algo. Piensa en tu salud y descansa lo que puedas para reponer fuerzas, los excesos te pueden salir caros, así que controla y utiliza tu cerebro.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los temas profesionales pueden haberse estabilizado, pero en lo personal la relación que has iniciado no termina de satisfacerte; en el amor no hay dudas, tendrás que tomar una decisión y reestructurar tu vida sentimental.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puedes comenzar a ganar más dinero, pero si no actúas con previsión y compras compulsivamente acabarás por tener más deudas. Sería aconsejable que en principio comenzases a funcionar con tus antiguos ingresos, a ver qué puedes ahorrar.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). En influjo de Neptuno conseguirá aplacar tus tendencias más alocadas y dar un aire de fortaleza a tu relación en pareja, que puede haber sufrido de turbulencias en estos días. Algunas cuestiones te irán quedando claras de cara al futuro más inmediato.
LEO (23 julio - 22 agosto). Hasta los aparentemente mejores amigos pueden defraudar, cómo no, y hoy puede que lo compruebes en toda su crudeza. Hay personas que anteponen sus propios intereses a todo lo demás, y tú puedes pagar el pato, pero pronto se cerrarán las heridas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Complicaciones a la vista en tus relaciones afectivas, tendrás que poner algo más de tu parte para reconducir la situación, que gira hacia el conflicto. Posiblemente un amigo común de la pareja sirva más que nada para echar leña al fuego.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En general, buenos augurios de felicidad para los Libra que decidan y puedan avanzar hacia relaciones más positivas y profundas. Es tiempo de combinar la sabiduría y la imaginación.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te sentirás más relajado en tus relaciones profesionales. Te encuentras en un buen momento para plantearte nuevos retos en este campo, y lograr los objetivos que te has marcado. En el plano sentimental, debes reflexionar sobre tu futuro en pareja.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Atención preferente a todo lo relacionado con la economía familiar. Alguna herencia o cuestión relacionada con la misma puede cambiar de la noche a la mañana por cuestión de detalles. Deberás buscar la ayuda de un abogado o especialista en la materia.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si te han propuesto para un viaje o un curso fuera de tu ciudad, aprovecha y hazlo. Es una temporada muy favorable para realizar escapadas y obtendrás diversión en muy buena compañía. El frío puede pasarte factura en los huesos.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se presentan unos momentos muy afortunados para el amor; favorecerá tanto la potenciación de la relaciones como la conquista, con la posibilidad de correr riesgos y experimentar, poniendo un punto de pimienta en tu vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aleja los nervios de ti en esta jornada si quieres que todo te salga a pedir de boca, en especial si se trata de algún viaje de recreo. Más bien deja por una vez que los demás se ocupen de los detalles, y tú dedícate a disfrutar.