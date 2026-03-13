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Hallan cuerpos enterrados de familia guatemalteca en Alabama

Las autoridades de Alabama han confirmado el hallazgo de Aurelia Choc Cac y sus dos hijos menores tras semanas de búsqueda. Pedirán pena capital para sospechoso

Hallan cuerpos enterrados de familia guatemalteca en Alabama
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Los cuerpos de Aurelia Choc Cac (40 años) y sus dos hijos, Niurka Zuleta Choc (17) y Anthony García Choc (2), fueron encontrados enterrados, confirmaron las autoridades de Alabama.
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Los restos fueron localizados en una área boscosa cerca de Downing Road, en el condado de Baldwin, Alabama.
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La familia, de origen guatemalteco, fue vista por última vez el 30 de enero de 2026 en su residencia en Theodore, condado de Mobile.
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La alerta se activó cuando Aurelia no se presentó a trabajar y vecinos reportaron que nadie respondía en la vivienda.
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Durante la investigación inicial en la casa de las víctimas, las autoridades hallaron indicios de una pelea violenta, incluyendo manchas de sangre y un teléfono celular quebrado.
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Las autoridades detuvieron a Héctor Gamaliel Argueta-Guerra, de 27 años.
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Gamaliel ha sido acusado de asesinato y otros delitos relacionados. La fiscalía ha indicado que buscará aplicar la pena capital en este caso.
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Aunque el móvil específico aún está bajo investigación, el FBI participó activamente en la búsqueda antes del hallazgo de los cuerpos.
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El alguacil a cargo del caso indicó que los restos coinciden con las características físicas de la familia desaparecida, y la identificación oficial está pendiente de los exámenes forenses y autopsias correspondientes.
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Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre la condición de los cuerpos, en atención a la sensibilidad del caso y a la necesidad de preservar la integridad de la investigación.
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El caso continúa siendo tratado como investigación activa. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene su participación técnica y operativa, y no divulgará más información hasta que concluyan los análisis forenses.
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Lorena, la hija mayor de Aurelia, mencionó que se encuentran angustiadas a la espera del resultado de las autopsias de los cuerpos encontrados. "Necesitamos respuestas porque aún no podemos asimilar todo lo que está pasando, aún no lo queremos creer" dijo mientras lamenta lo que están viviendo.
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