Colate aclara disputa legal con Paulina Rubio por su hijo

La relación entre la cantante Paulina Rubio y el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, ha estado marcada durante más de una década por disputas legales relacionadas con su hijo en común. Tras su divorcio en 2014, ambos han enfrentado diversos procesos judiciales que han sido interpretados por la opinión pública como una batalla por la custodia del menor.
Sin embargo, recientemente Colate decidió aclarar la situación y aseguró que, contrario a lo que se ha difundido en medios, nunca ha solicitado la custodia total de su hijo.
Durante una entrevista para el programa Despierta América, el empresario recordó que han pasado 14 años desde que comenzó el proceso legal y explicó cómo ha sido interpretado el caso en la esfera pública.
“El niño ya es más grande. ¿Sabes? Es una cosa que siempre, siempre digo: yo nunca he luchado por la custodia de mi hijo, nunca. No hay un solo documento de los ciento y pico mil documentos que hay en el caso, no hay uno solo que diga que yo pido la custodia”, afirmó. Colate también señaló que la narrativa mediática ha sido distinta a lo que, según él, realmente ha ocurrido en los tribunales.
“Y entonces veía: ‘Pelea por la custodia’, siempre lo he oído, siempre lo aclaro, yo nunca he pedido la custodia. En todas las peleas que hemos tenido siempre ha sido para que pueda ir a España. Y ahora para un cambio, a veces para un cambio de régimen, pero nunca [por la custodia]...”.
El empresario explicó que el llamado “cambio de régimen” al que se refiere en sus demandas tiene que ver con la posibilidad de que su hijo pueda residir en España. “Dicen ‘La pelea de la custodia’, nunca he pedido la custodia”, reiteró al abordar el tema durante la conversación televisiva.
La situación se volvió aún más delicada recientemente, ya que el hijo de la expareja tuvo que comparecer ante un juez para expresar sus deseos respecto a su lugar de residencia.
Según Colate, el adolescente ha manifestado su interés en vivir con él. “Bueno, como te he dicho, lo que quiere es vivir en otro sitio”, explicó, agregando que no le sorprendió escuchar esa petición porque “Sí, lo lleva expresando mucho tiempo, pero bueno, siempre seguíamos aquí, pero desde hace algunos años lo que estamos pidiendo es eso. Lo que está pidiendo, lo que estamos de alguna manera debatiendo en la corte es si el niño se puede ir a vivir a España o no”.
El próximo capítulo de este prolongado conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate se definirá en audiencias programadas para los días 4, 5 y 8 de mayo de 2026 en la corte familiar de Miami, donde se determinará finalmente con quién vivirá el adolescente.