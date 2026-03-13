Colate aclara disputa legal con Paulina Rubio por su hijo

Según Colate, el adolescente ha manifestado su interés en vivir con él. “Bueno, como te he dicho, lo que quiere es vivir en otro sitio”, explicó, agregando que no le sorprendió escuchar esa petición porque “Sí, lo lleva expresando mucho tiempo, pero bueno, siempre seguíamos aquí, pero desde hace algunos años lo que estamos pidiendo es eso. Lo que está pidiendo, lo que estamos de alguna manera debatiendo en la corte es si el niño se puede ir a vivir a España o no”.