Luis Redondo responde por qué no salió electo como diputado de Cortés

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se refirió este jueves al proceso electoral desarrollado el 30 de noviembre y respondió por qué no salió electo como diputado del departamento de Cortés.
En declaraciones en medios de comunicación, Redondo cuestionó la validez del proceso y aseguró que hubo irregularidades que afectaron los resultados.
Redondo afirmó de manera irónica que, “después de todo el fraude que hay, yo no le podría decir... hay varias cosas que hay que revisar”. El parlamentario denunció que las autoridades electorales modificaron reglas esenciales durante el proceso, como la validación biométrica, lo que, según él, afectó la transparencia y seguridad de la votación.
El político explicó que algunas consejeras del Consejo Nacional Electoral, a su juicio, actuaron fuera de sus facultades y legalidad al introducir cambios en el circuito de transmisión electoral, la creación de nuevas mesas y la aceptación de votos, lo que calificó como “inconstitucional e ilegal”.
Redondo agregó que en gran porcentaje de los centros de votación no se garantizó la validación biométrica, y en algunos lugares el sistema empezó a funcionar tarde o de manera intermitente. Por ello, consideró que el proceso electoral debería ser declarado nulo, citando la ley electoral vigente.
Asimismo, criticó la falta de acción de observadores internacionales y de instancias legales ante las irregularidades, asegurando que la Comisión Permanente del Congreso Nacional recibió informes sobre resoluciones emitidas por consejeras horas antes de la jornada electoral, que afectaron la legalidad del proceso.
El político hondureño también denunció la participación de actores externos y locales, así como la influencia de sectores vinculados al narcotráfico, en lo que calificó como un modelo de fraude sistemático que se ha repetido en elecciones anteriores, recordando incidentes de 2013 y 2017.
Redondo sostuvo que, pese a no haber sido electo, su compromiso con la transparencia y la defensa de la ley continúa vigente. Aseguró que no reconocerá resultados que, a su juicio, fueron manipulados, y que buscará los mecanismos legales para impugnar cualquier irregularidad detectada.
También recordó episodios de injerencia externa, citando declaraciones de líderes internacionales que, según él, habrían buscado influir en la votación y afectar la soberanía del proceso electoral hondureño.
Redondo señaló que seguirá vigilante y ejerciendo presión para que se respeten los procedimientos legales y constitucionales.
“Los hechos van a ir hablando por sí solos, y esperamos que este proceso electoral sea aclarado y, de ser necesario, declarado nulo”, concluyó.
Cabe recordar que, Luis Redondo Guifarro, buscaba ser diputado en su cuarto período en el Congreso Nacional.