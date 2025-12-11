¿Frente frío ingresará a Honduras? Esto dice Copeco

Víctor Ortega, pronosticador del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos, unidad adscrita a Copeco), informó que Honduras sigue dentro de la temporada de frentes fríos.
Advirtió que existe la posibilidad de que un nuevo fenómeno afecte el territorio hondureño en los próximos días.
Ortega señaló que los análisis meteorológicos muestran un sistema frío aproximándose a la región. Indicó que este fenómeno podría influir en el clima de Centroamérica durante la próxima semana.
Explicó que el ingreso del frente provocaría cambios notables en las condiciones climáticas. Entre ellos, se anticipan lluvias más intensas, especialmente en el norte de Honduras.
Destacó que el fenómeno aún se encuentra en proceso de monitoreo constante por parte de Cenaos. Sin embargo, afirmó que es “muy posible” que se aproxime en los próximos días.
Ortega recomendó a la población mantenerse atenta a los informes oficiales. Señaló que las variaciones de clima podrían presentarse de forma rápida.
El pronosticador adelantó que el frente frío podría llegar antes de finalizar 2025. Este ingreso dejaría precipitaciones en varias regiones del país.
Recordó que este tipo de sistemas son comunes en esta época del año. Dijo que las condiciones atmosféricas favorecen su presencia en el territorio nacional.
Explicó que la temporada de frentes fríos podría extenderse hasta los primeros meses de 2026.
En ese sentido, instó a prepararse ante eventuales cambios bruscos en el clima durante la Navidad y en los primeros días del Año Nuevo.