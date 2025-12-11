¿En quiebra? Juan Orlando Hernández revela la verdad

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández rompió el silencio durante una entrevista con Matt Gaetz para la cadena One America News de Estados Unidos, donde reveló la realidad sobre su estado financiero tras salir de la cárcel y recibir el indulto de Donald Trump. Esto fue lo que dijo.
Matt Gaetz comenzó la entrevista presentando a Hernández. Luego le preguntó qué debían saber los estadounidenses sobre él tras recibir el perdón de Trump.
Juan Orlando Hernández fue liberado el pasado 1 de diciembre de la prisión federal de alta seguridad USP Hazelton, en Pensilvania.
El expresidente hondureño fue extraditado en abril de 2022 y en marzo de 2024 recibió una sentencia de 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
Durante la entrevista, Hernández también fue consultado sobre su situación financiera y la posibilidad de mudarse a Israel. “Mi prioridad ahora mismo es reunirme con mi familia. No los he visto en cuatro años y están más cerca de Estados Unidos. Ir a Israel sería un movimiento complicado...”, respondió.
Asimismo, el expresidente Hernández aseguró que : "No tengo ningún apoyo financiero para hacerlo así , y estoy evaluando para ver qué es lo que funciona mejor para mi familia y para mí".
Hernández contó que se dio cuenta del indulto cuando llamó a su familia, como solía hacerlo, y los escuchó gritando y no entendía el porqué y hasta se preocupó; pensó que había ocurrido una tragedia.
“Por favor, cálmense, no entiendo”, les dijo. En cambio, ellos respondieron que el presidente Trump estaba respaldando a Tito Asfura y que también le estaba otorgando un indulto a él. La noticia fue inesperada para el expresidente en su momento, pero se sintió agradecido con Dios y con el presidente de EEUU.
El exmandatario contó en la entrevista que, tras recibir la noticia, pasó cuatro días encerrado sin recibir información alguna. Asegura que los oficiales le dijeron que su nombre aparecía en numerosas noticias, por lo que debían mantenerlo en una celda aparte.
En diversas entrevistas, la exprimera dama Ana García explicó que, sin el apoyo de Juan Orlando Hernández, vivía gracias al respaldo financiero de sus hijos, quienes ya estaban trabajando.
El exmandatario dedicó palabras de agradecimiento al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien atribuyó su liberación.
Hernández aseguró que Trump analizó los hechos, reconoció su inocencia, la injusticia y actuó con convicción, señalando que esta acción le cambió la vida y la de su país.