Lujoso crucero francés Le Bellot ancló en Tela con turistas que exploraron la bahía

Le Bellot, una joya del turismo de expedición, atracó en la bahía de Tela el miércoles. El crucero francés de la empresa Ponant realizó su primera visita de ocho programadas para Atlántida.
Cerca de un centenar de turistas europeos, provenientes del crucero francés Le Bellot, desembarcaron el miércoles para recorrer y disfrutar los exuberantes paisajes de la bahía de Tela, Atlántida, litoral de Honduras.
Los visitantes destacaron la riqueza gastronómica de Tela, disfrutando de recetas tradicionales que transmiten el sabor genuino de la costa atlántica de Honduras.
Guiados por operadores locales, los cruceristas disfrutaron durante un día de la belleza natural que rodea la bahía, visitaron sitios emblemáticos y se maravillaron con sus exuberantes paisajes.
Como el crucero permaneció anclado en mar abierto, los pasajeros llegaron a la costa de la bahía de Tela en lanchas auxiliares, disfrutando desde el inicio de una experiencia cercana al mar.
Autoridades del gobierno local, como el alcalde de Tela, Ricardo Cálix, y Carlos Ávila, representante de la Cámara de Comercio de Tela, recibieron a los cruceristas. “Esta visita consolida a Tela como un destino de primer nivel para el turismo internacional de cruceros”, coincidieron los empresarios.
Al desembarcar del yate de expedición y lujo Le Bellot, los visitantes fueron recibidos con la alegría de la música folclórica hondureña y las coloridas presentaciones de grupos de danza locales.
La bahía de Tela vivió una jornada de gran dinamismo turístico al recibir al exclusivo crucero francés Le Bellot, que permaneció frente a las costas de la ciudad.
Los cruceristas estuvieron atentos a cada manifestación cultural presentada por los grupos artísticos de Tela para darles la bienvenida.
Durante su recorrido, los turistas visitaron el Jardín Botánico Lancetilla, maravillándose con la variedad de flora tropical y sus senderos ecológicos. También exploraron el área protegida de Punta Sal, con sus paisajes exuberantes y abundante vida marina, antes de descansar en las playas de arena blanca.