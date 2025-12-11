Alejandra Rubio celebra su cumpleaños con viaje y buena compañía

Alejandra Rubio está de manteles largos y lo celebra a lo grande. Desde ayer expuso que realizaría un viaje que ahora ya disfruta.
Su viaje fue a Roatán, Islas de la Bahía, donde afirmó que festejaría su cumpleaños. "Un viajecito más para la lista de este año, contenta porque este será mi viaje de celebración...", escribió, acompañada de fotografías en las que se aproxima a abordar el avión.
Rubio hoy 11 de noviembre cumple 29 años de edad, ya que nació en 1996. Su personalidad llena de carisma y tenacidad la han catapultado en el espectáculo nacional.
Además, su esbelta figura, que luce sin filtros, sobre todo si de la playa se trata. Aquí se muestra con un traje de baño en dos piezas, más un sombrero playero.
En su cuenta de Instagram, la expresentadora de televisión y artista nacional escribió: "Hermosa celebración de precumpleaños, en un catamarán con mis mejores amigos, todo el sol de Roatán y el delicioso clima, ya mañana (hoy) estoy cumpliendo mis 29".
En su carrusel de fotografías se le ve con dos amigos, quienes están siendo parte de esta celebración inolvidable, en la cual están realizando diferentes actividades turísticas.
En estas otras fotos luce un traje de baño rojo de dos piezas, además de lentes de sol y una gorra roja de los Yankees de Nueva York, mientras disfruta de la piscina.
Una de las imágenes que llamó la atención de sus seguidores es una en la que aparece en la embarcación junto al capitán Rob Loiselle, la cual incluso comenzó teorías intrascendentes en redes.
Rubio celebra lo vivido en este tiempo, en donde los éxitos le han coronado uno tras otro. Su primer lanzamiento musical llamado "Amantes" logró más de 271 mil visualizaciones en YouTube.
En su perfil, sus seguidores y amistades le han mostrado su cariño y felicitaciones por su natalicio. "Feliz cumpleaños, hermosa, que Dios te bendiga grandemente, que la pases genial"; "Feliz cumple, Ale. A pesar de todos los cambios este año viene con más luz y cosas buenas, y muy pronto nuestro nuevo emprendimiento. Gracias por su amistad, la quiero, amiga".