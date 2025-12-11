  1. Inicio
Malena Maradiaga revela la razón por qué rechazó jugosas ofertas laborales

Malena Maradiaga confesó que las ofertas laborales han sido “bastante atractivas”.

La guapa expresentadora de televisión, Malena Maradiaga, reveló recientemente que ha rechazado varias jugosas ofertas laborales. ¿Cuál es la razón?
La jovencita quien recién anunció que sostiene una relación de noviazgo con el hijo de Eduardo Maldonado, dio a conocer en un podcast varios detalles de su vida y aprovechó para contar que ha rechazado varias ofertas laborales “bastante atractivas” provenientes de distintos canales de televisión del país.
La talentosa comunicadora explicó que, aunque las propuestas han sido tentadoras, ha decidido mantenerse fiel al medio que laboró.
Maradiaga detalló que, por agradecimiento a HCH, no ha considerado seriamente cambiarse de casa televisiva, pese a que su talento ha despertado el interés de otros medios importantes.
Aunque inicialmente sus compañeros le sugirieron que no revelara nombres, Maradiaga confirmó que sí ha recibido propuestas concretas y competitivas de distintas cadenas televisivas.
Entre los medios que le ofrecieron condiciones favorables se encuentran Canal Azteca, Canal 11 y Televicentro.
“Creo que son los más fuertes”, mencionó, agradeciendo la confianza depositada en ella por cada una de estas empresas televisivas.
La comunicadora resaltó que para ella es importante reconocer públicamente ese respaldo. “A todos les agradezco mucho porque tienen confianza en mí. Les agradezco de todo corazón”, expresó mientras reiteraba su compromiso de fidelidad con HCH.
La presentadora describió que algunas de las condiciones ofrecidas en una de las propuestas más llamativas, incluía un horario de 1:00 a 6:00 de la tarde.
El atractivo horario venía acompañado de una oferta salarial considerable. Maradiaga reveló que uno de los canales le ofreció alrededor de 25 mil lempiras por seis horas de trabajo diarias, una cifra que calificó como “muy buena”.
Pese a ello, insistió en que su decisión final no estuvo basada en lo económico, sino en la lealtad y el agradecimiento hacia el medio donde ha crecido profesionalmente.
Malena Maradiaga, actualmente goza de una alta popularidad en las redes sociales donde es seguida por miles de hondureños.
