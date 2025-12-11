Así era el abogado asesinado en el Segundo Anillo de SPS; fue fundador de peña del Olimpia

Los parientes y amigos del abogado penalista Yefri Francisco Alemán Membreño están consternados por su crimen en el Segundo Anillo de San Pedro Sula.
El crimen de este abogado penalista de 42 años se registró la mañana del miércoles 10 de diciembre en la colonia Pastor Zelaya, entre la 15 y 16 calle del Segundo Anillo.
El cuerpo de Alemán Membreño quedó tendido boca abajo en el cemento de la carretera que están construyendo en el sector.
Alemán andaba ese carro gris que quedó parqueado a unos metros de donde perdió la vida.
Aunque en un inicio se manejó que era de Choloma, sus amigos confirmaron a Diario La Prensa que Yefri nació en San Pedro Sula.
Yefri fue sepultado este jueves con los colores de su amado equipo Olimpia.
Al abogado lo unía un sentimiento por el Olimpia, al que seguía desde que estaba muy joven.
Yefri tenía un par de años de desempeñarse como abogado penalista y era muy querido y respetado.
Formó parte de La Ultra Fiel y fue uno de los fundadores de la Peña Leales de San Pedro Sula.
En las redes sociales, sus amigos destacaron su calidad humana. "Nos despedimos con cariño y respeto, recordando con agradecimiento su lealtad y su legado que permanecerán eternamente con nosotros".
Miembros de la barra del Olimpia asistieron este jueves a su funeral.
Las autoridades publicaron esta imagen de quien se supone lo asesinó. Se supo que tiene dificultad para caminar. Si usted lo ve puede llamar al 2236-1200, extensión 3012.