Club Internacional de Mujeres celebra su té navideño 2025

El Club Internacional de Mujeres (IWC) comparte amor, amistad y gratitud en un fraterno té navideño y buenos deseos para el próximo año

Club Internacional de Mujeres celebra su té navideño 2025
1 de 15

Con emoción y buenas vibras celebraron su té mensual las damas del Club Internacional de Mujeres (IWC), en su reunión especial por las fiestas decembrinas.

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA

2 de 15

Unidas y con una alegría desbordante, las elegantes señoras celebraron y agradecieron por las cosas que Dios ha permitido en el 2025, un año de éxito y bendiciones.

3 de 15

En el salón La Ceiba del Hotel Copantl se dieron cita las mujeres, quienes compartieron bocadillos, bebidas y un ambiente amenizado con música bailable.


4 de 15

Vilma Karow y Lupita Monge

5 de 15

Lupita Monge, Isabel Santamaría y Vilma González

6 de 15

Vilma González y Sonia Ramírez junto a Alba Luz Rogel, Mery Bendeck y Adla Siwady

7 de 15

Alba Luz Rogel y Mery Handal

8 de 15

Reyna López y Vilma González

9 de 15

Sonia Ramírez, Muna Kawar y Graciela Chahín

10 de 15

Sheila García y Sherly Paz

11 de 15

Sheila García, Ruth Rápalo, Vilma Karow y Sherly Paz

12 de 15

Martha Handal y Loris Salamé, junto a Vivian Canahuati y Nelly Salamé

13 de 15

Rabab Handal y Elena Dubón

14 de 15

Muna Kawar , Bessy Arriaga, Santa Euceda e Irma Julia Zepeda

15 de 15
