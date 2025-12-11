Club Internacional de Mujeres celebra su té navideño 2025

Con emoción y buenas vibras celebraron su té mensual las damas del Club Internacional de Mujeres (IWC), en su reunión especial por las fiestas decembrinas.
Unidas y con una alegría desbordante, las elegantes señoras celebraron y agradecieron por las cosas que Dios ha permitido en el 2025, un año de éxito y bendiciones.
En el salón La Ceiba del Hotel Copantl se dieron cita las mujeres, quienes compartieron bocadillos, bebidas y un ambiente amenizado con música bailable.
Vilma Karow y Lupita Monge
Lupita Monge, Isabel Santamaría y Vilma González
Vilma González y Sonia Ramírez junto a Alba Luz Rogel, Mery Bendeck y Adla Siwady
Alba Luz Rogel y Mery Handal
Reyna López y Vilma González
Sonia Ramírez, Muna Kawar y Graciela Chahín
Sheila García y Sherly Paz
Sheila García, Ruth Rápalo, Vilma Karow y Sherly Paz
Martha Handal y Loris Salamé, junto a Vivian Canahuati y Nelly Salamé
Rabab Handal y Elena Dubón
Muna Kawar , Bessy Arriaga, Santa Euceda e Irma Julia Zepeda