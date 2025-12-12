¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?

En los últimos dos años, el nombre EsDeeKid ha comenzado a circular con fuerza en la escena del rap alternativo. Su música, marcada por ritmos minimalistas y letras introspectivas, ha capturado la atención de miles de oyentes en plataformas digitales. Sin embargo, más allá de su sonido, lo que realmente ha alimentado su creciente fama es el misterio absoluto que rodea su identidad.
Desde su primera aparición pública, EsDeeKid ha optado por cubrirse el rostro con pasamontañas, máscaras de tela o capuchas que ocultan cualquier rasgo reconocible. En entrevistas —siempre por llamada o mensajes escritos— evita responder preguntas personales y se limita a hablar de su música, su proceso creativo y su visión del arte urbano contemporáneo.
Esta estrategia de anonimato ha generado una ola de especulaciones. Algunos fanáticos creen que se trata de un artista ya establecido que busca experimentar sin la presión de su nombre real. Otros sostienen que podría ser un colectivo de productores y vocalistas que se turnan para interpretar las canciones. Pero la teoría más llamativa —y la que más ruido ha hecho en redes sociales— es la que afirma que EsDeeKid sería, en realidad, el actor Timothée Chalamet.
El rumor comenzó de manera aparentemente inocente. Un usuario de TikTok comparó la voz del rapero con la del actor en una entrevista antigua, señalando similitudes en la cadencia y el timbre. El video se volvió viral en cuestión de horas, y pronto otros usuarios comenzaron a publicar supuestas “pruebas”: gestos corporales parecidos, coincidencias en horarios de apariciones públicas y hasta análisis espectrales de voz.
La teoría ganó aún más fuerza cuando EsDeeKid publicó un tema cuyo videoclip mostraba siluetas estilizadas y un vestuario que algunos interpretaron como un guiño al estilo que Chalamet suele lucir en alfombras rojas. Aunque nada era concluyente, la narrativa conspirativa ya estaba instalada.
A pesar de la insistencia de los fanáticos, EsDeeKid nunca ha confirmado ni desmentido nada. En una de sus pocas declaraciones públicas, dijo: “Mi identidad no es relevante. Lo que importa es la música”. Esta respuesta, lejos de apagar la curiosidad, la avivó aún más.
Con el rumor creciendo, era cuestión de tiempo para que la prensa comenzara a preguntarle directamente a Timothée Chalamet. El actor, conocido por su disposición a hablar con franqueza sobre su carrera, fue abordado recientemente durante una entrevista promocional de su último proyecto cinematográfico MARTY SUPREME. El actor respondió: “No tengo comentarios al respecto... Dos palabras: Todo se revelará a su debido tiempo”.
Sin embargo, como suele ocurrir en la era digital, la negación no detuvo a los seguidores más entusiastas. Algunos interpretaron la respuesta como evasiva, mientras que otros la tomaron como una confirmación indirecta. Las teorías continuaron multiplicándose, y el misterio alrededor de EsDeeKid se volvió parte esencial de su atractivo.
Mientras tanto, el rapero sigue lanzando música y agotando entradas en sus presentaciones, siempre con el rostro cubierto y sin revelar nada sobre su vida fuera del escenario. Quizá algún día decida mostrarse tal cual es. O quizá su anonimato sea, precisamente, la clave de su arte.
El rapero ya tiene una gira de conciertos para el 2026 por Estaos Unidos y Australia. Por ahora, EsDeeKid continúa siendo una figura enigmática, un fantasma sonoro que ha logrado convertir el misterio en una herramienta poderosa de identidad artística.