  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?

El anonimato de EsDeeKid alimenta teorías en redes, incluido un rumor que involucra a Timothée Chalamet.

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 14:43 -
  • Redacción web
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
1 de 11

En los últimos dos años, el nombre EsDeeKid ha comenzado a circular con fuerza en la escena del rap alternativo. Su música, marcada por ritmos minimalistas y letras introspectivas, ha capturado la atención de miles de oyentes en plataformas digitales. Sin embargo, más allá de su sonido, lo que realmente ha alimentado su creciente fama es el misterio absoluto que rodea su identidad.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
2 de 11

Desde su primera aparición pública, EsDeeKid ha optado por cubrirse el rostro con pasamontañas, máscaras de tela o capuchas que ocultan cualquier rasgo reconocible. En entrevistas —siempre por llamada o mensajes escritos— evita responder preguntas personales y se limita a hablar de su música, su proceso creativo y su visión del arte urbano contemporáneo.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
3 de 11

Esta estrategia de anonimato ha generado una ola de especulaciones. Algunos fanáticos creen que se trata de un artista ya establecido que busca experimentar sin la presión de su nombre real. Otros sostienen que podría ser un colectivo de productores y vocalistas que se turnan para interpretar las canciones. Pero la teoría más llamativa —y la que más ruido ha hecho en redes sociales— es la que afirma que EsDeeKid sería, en realidad, el actor Timothée Chalamet.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
4 de 11

El rumor comenzó de manera aparentemente inocente. Un usuario de TikTok comparó la voz del rapero con la del actor en una entrevista antigua, señalando similitudes en la cadencia y el timbre. El video se volvió viral en cuestión de horas, y pronto otros usuarios comenzaron a publicar supuestas “pruebas”: gestos corporales parecidos, coincidencias en horarios de apariciones públicas y hasta análisis espectrales de voz.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
5 de 11

La teoría ganó aún más fuerza cuando EsDeeKid publicó un tema cuyo videoclip mostraba siluetas estilizadas y un vestuario que algunos interpretaron como un guiño al estilo que Chalamet suele lucir en alfombras rojas. Aunque nada era concluyente, la narrativa conspirativa ya estaba instalada.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
6 de 11

A pesar de la insistencia de los fanáticos, EsDeeKid nunca ha confirmado ni desmentido nada. En una de sus pocas declaraciones públicas, dijo: “Mi identidad no es relevante. Lo que importa es la música”. Esta respuesta, lejos de apagar la curiosidad, la avivó aún más.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
7 de 11

Con el rumor creciendo, era cuestión de tiempo para que la prensa comenzara a preguntarle directamente a Timothée Chalamet. El actor, conocido por su disposición a hablar con franqueza sobre su carrera, fue abordado recientemente durante una entrevista promocional de su último proyecto cinematográfico MARTY SUPREME. El actor respondió: “No tengo comentarios al respecto... Dos palabras: Todo se revelará a su debido tiempo”.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
8 de 11

Sin embargo, como suele ocurrir en la era digital, la negación no detuvo a los seguidores más entusiastas. Algunos interpretaron la respuesta como evasiva, mientras que otros la tomaron como una confirmación indirecta. Las teorías continuaron multiplicándose, y el misterio alrededor de EsDeeKid se volvió parte esencial de su atractivo.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
9 de 11

Mientras tanto, el rapero sigue lanzando música y agotando entradas en sus presentaciones, siempre con el rostro cubierto y sin revelar nada sobre su vida fuera del escenario. Quizá algún día decida mostrarse tal cual es. O quizá su anonimato sea, precisamente, la clave de su arte.

¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
10 de 11

El rapero ya tiene una gira de conciertos para el 2026 por Estaos Unidos y Australia. Por ahora, EsDeeKid continúa siendo una figura enigmática, un fantasma sonoro que ha logrado convertir el misterio en una herramienta poderosa de identidad artística.
¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?
11 de 11
Cargar más fotos