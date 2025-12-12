¿Es Timothée Chalamet el misterioso rapero EsDeeKid?

Esta estrategia de anonimato ha generado una ola de especulaciones. Algunos fanáticos creen que se trata de un artista ya establecido que busca experimentar sin la presión de su nombre real. Otros sostienen que podría ser un colectivo de productores y vocalistas que se turnan para interpretar las canciones. Pero la teoría más llamativa —y la que más ruido ha hecho en redes sociales— es la que afirma que EsDeeKid sería, en realidad, el actor Timothée Chalamet.