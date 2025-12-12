Supremo afirma que Davis Flow apoya más a Salma Flores que a su hija

Salma Flores es una creadora de contenido, originaria de Nicaragua. Comparte una amistad con otros tiktokers como Supremo y Davis Flow.
Aunque también han surgido rumores de un vínculo más profundo con Supremo, como lo sucedido en la Casa de Yeik 2, donde incluso surgieron teorías sobre si tenían "algo más".
Supremo la llamó "Cosita bonita" durante una grabación de un video, también se les vio "muy juntos", lo cual incendió las redes sociales, ya que Supremo ha sido vinculado sentimentalmente a la presentadora de televisión Milagro Flores.
También Davis Flow ha sido vinculado sentimentalmente en redes sociales con Salma Flores, aunque ambos han asegurado que solo es una amistad.
Pero la polémica más reciente se dio durante una transmisión en directo. Supremo estaba en una batalla de TikTok con Salma Flores, donde Supremo soltó una bomba que dejó sin palabras a Salma.
Fiel a su estilo, el tiktoker le dijo a Salma Flores una frase que dejó comentando masivamente a sus seguidores. Unos de acuerdo y otros que criticaban la postura de Supremo, quien ha mostrado una amistad con Davis Flow.
"Sos la única que veo como competencia, sos bien inteligente, le sacás los leoncitos al estúpido, que ni a la hija le ayuda", expresó el hondureño a Flores.
Davis respondió posteriormente, asegurando que él paga donde vive Elsa y su bebé, además de pagar la escuela donde estudia su retoño.