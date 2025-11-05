Madre de una de las víctimas de rapidito incendiado reacciona a la captura de motorista

Sujeyly Euceda era una joven madre que murió en el accidente del 7 de septiembre tras un accidente de un rapidito que terminó en una hondonada en la colonia Lempira en el sector Cofradía. El busito era conducido por Diego Alberto Reyes (foto), quien este miércoles 5 de noviembre fue capturado por la DPI.
Sujeyly se dirigía a un hospital de San Pedr Sula a operar a su hijo José (foto), quien resultó con golpes. Esta joven madre, según relatos, murió calcinada, pero antes de morir puso a salvo al pequeño. La madre de ella declaró atendió en exclusiva a Diario La Prensa y dio sus primeras impresiones luego de la captura de Diego.
"Todo lo pongo en manos de Dios", comenzó diciendo Karen Euceda, quien lamentó ver a Diego sonriente cuando era trasladado por agentes de la DPI.
"Para mí han sido días duros. No puedo asimilar la muerte de mi hija, por eso le digo a las autoridades que hagan su trabajo", aseveró Karen. Detalló que el pequeño José ya está consiente que su mamá murió. "Él dice que su mami está muerta", detalla la acongojada dama.
Tras recibir varias terapias sicológicas, el pequeño hijo de "Cio", como era realmente conocida esta joven, fue operado el mes pasado y ya se encuentra en la última etapa de su recuperación.
Sujeyly era una joven que se caracterizaba por su alegría y trabajaba para sacar adelante a sus hijos y para ser un apoyo para su mamá.
El accidente se registró la mañana del domingo 7 de septiembre frente a la falla geológica de la colonia Lempira en la carretera que conduce al occidente del país.
El ayudante del rapidito dijo días después que el carro no había presentado fallas mecánicas y que se habían ido a la hondonada luego de una maniobra de Diego Reyes.
En un principio se manejaba que Diego había muerto, incluso los bomberos buscaban su cuerpo en las aguas del río Chamelecón.
Sin embargo, por la tarde se descartó la muerte del joven motorista y las autoridades confirmaron que era prófugo de la justicia.
Diego no tiene licencia y apenas tiene 18 años, otro impedimento para que anduviera manejando una unidad del transporte público.
La otra víctima del accidente fue José Javier Mendoza, de 20 años.