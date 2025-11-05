¿Quiénes eran los albañiles ultimados en San Ignacio, Francisco Morazán?

Una nueva masacre se registró este miércoles 5 de noviembre en el municipio de San Ignacio, departamento de Francisco Morazán, dejando como resultado cuatro personas muertas.
Una de las víctimas mortales fue identificada como Alejandro Cruz, de acuerdo con los informes de las autoridades policiales.
Virgilio Cabrera es la segunda persona ultimada en este hecho violento en San Ignacio.
El tercer hombre asesinado respondía al nombre de Pablo Cruz, quien sería hermano de Alejandro.
Arnulfo Garay es el cuarto hombre que perdió la vida violentamente en este terrible ataque armado.
Hasta el momento, no se ha confirmado la edad de todos ellos, aunque dos de las víctimas aparentan ser mayores de 50 años.
El hecho violento ocurrió cuando los hombres se encontraban trabajando en una construcción. Testigos relataron que varios sujetos armados llegaron al sitio y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra las personas que estaban laborando en el lugar.
Los atacantes se transportaban a bordo de un vehículo desde el cual abrieron fuego contra las víctimas, según informaron medios locales.
Tras el ataque, los cuerpos fueron retirados del lugar y trasladados hasta sus viviendas, donde se realizarán los velorios y posteriores sepelios.
Hasta ahora, se desconocen los motivos del crimen, y las autoridades policiales no han ofrecido declaraciones oficiales sobre el hecho ni sobre la posible identidad de los responsables.
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar para realizar el levantamiento de evidencias y dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Vecinos del sector manifestaron consternación por la violencia registrada y exigieron a las autoridades reforzar la seguridad en la zona.