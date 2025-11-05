Capturan a motorista de rapidito que cayó a hondonada y que dejó dos muertos en la Lempira

Sujeyly Euceda y José Mendoza, las dos víctimas del accidente registrado el 7 de septiembre en la colonia Lempira del sector Cofradía. Diego Alberto Reyes (derecha) conducía la unidad. Ya fue detenido.
El accidente se registró el domingo 7 de septiembre en la colonia Lempira, en la carretera CA-4 y que conduce al occidente del país. El bus cayó a una hondonada y luego se incendió.
Sujeyly Euceda iba para el hospital con uno de sus hijos y en su intento por salvarle la vida al pequeño, murió calcinada.
Sujeyly es considerada una heroína, ya que antepuso la vida de su hija. Su pequeño ya fue operado.
En un principio se manejó que Diego había muerto y los buscaban en las aguas del río Chamelecón, pero luego fue declarado prófugo de la justicia.
La familia de las dos víctimas había pedido justicia y ante la presión de los medios, se libró una orden de captura en contra del conductor.
Manuel de Jesús Tróchez, quien era el ayudante, dijo que el bus no había presentado problemas en el trayecto, por lo que se supone que Diego perdió el control del automotor.
José Javier Mendoza, de 17 años, fue la otra persona que murió en el accidente. Tenía 17 años y era estudiante.
Hace unos días, la familia de Sujeyly había revelado que Diego, el joven que conducía la unidad, andaba en las calles de Cofradía.
Esta era la foto de Diego que se había viralizado en las redes sociales. El joven no tenía licencia.
La tarde de este miércoles 5 de noviembre, agentes de la DPI le dieron captura al joven de 18 años.
Instante en que Diego Alberto Reyes era trasladado a las instalaciones de la DPI en San Pedro Sula.