Gustavo Mejía lidera resultados preliminares en Choloma con 53.21%

Con el 36% de las actas procesadas —161 de un total de 443— y 25,505 votos contabilizados hasta las 6:30 a.m., los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) colocan a Gustavo Mejía al frente de la contienda por la Alcaldía de Choloma.
Según los datos oficiales divulgados en la mañana de este lunes 1 de diciembre, el aspirante de Libertad y Refundación (Libre) suma 13,573 votos, equivalentes al 53.21%.
En segundo lugar se ubica Ramón Miranda del Partido Liberal, quien acumula 7,928 sufragios, correspondientes al 31.08% del total procesado. Más atrás aparece Carlos Zerón del Partido Nacional, con 3,332 votos, lo que representa el 13.06% de las preferencias.
El informe del CNE detalla además que se registran 607 votos en blanco y 635 votos nulos en las actas escrutadas. Las autoridades recalcaron que los datos se actualizan de forma continua conforme avanzan las tareas de procesamiento.
La contienda municipal en Choloma genera especial interés debido a su historial político. Desde 2006, el municipio solo había tenido un alcalde: Leopoldo Crivelli Durant, del Partido Liberal, quien permaneció en el cargo durante cuatro periodos consecutivos.
Crivelli, conocido popularmente como “Polo”, perdió las elecciones de 2021 frente al profesor Gustavo Antonio Mejía, quien ese mismo año tomó posesión como edil tras lograr una ventaja marcada en las urnas. Su triunfo puso fin a más de una década de hegemonía liberal en el municipio.
Mejía llegó a la alcaldía como candidato de Libre, con un respaldo electoral calificado en ese momento como abrumador por las autoridades electorales. Crivelli buscaba su quinto mandato, pero no logró revertir el desgaste político acumulado tras varios años en el poder.
En la actual contienda de 2025, los resultados preliminares vuelven a perfilar a Mejía con una amplia ventaja sobre los demás candidatos. El desempeño durante sus primeros cuatro años de gestión ha sido señalado como uno de los factores que explican la tendencia favorable registrada en los primeros cómputos.
Choloma, uno de los municipios industriales más dinámicos del norte del país, concentra una alta participación electoral, lo que convierte cada proceso en un punto de observación relevante para los partidos políticos nacionales.