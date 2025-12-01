Sorpresa con Isis Cuéllar en Copán: ¿cómo le fue en elecciones?

Isis Cuéllar, diputada por el Partido Libre en Copán, ya conoce los resultados preliminares en busca de su reelección legislativa. La candidata, cuestionada por su rol en el caso de supuesta corrupción en Sedesol, acudió ayer a votar y publicó en sus redes sociales fotografías y mensajes alusivos al proceso electoral.
La postulación de Cuéllar ha sido objeto de cuestionamientos públicos luego de que su nombre apareciera vinculado al escándalo de corrupción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), uno de los casos de supuesta corrupción de este Gobierno.
Este caso involucró el presunto desvío de fondos públicos mediante proyectos sociales que nunca se ejecutaron o que fueron utilizados con fines políticos y personales.
Según las investigaciones, varios diputados habrían gestionado o intermediado fondos de Sedesol para la supuesta ejecución de obras comunitarias, recursos que finalmente no fueron utilizados de manera transparente.
Aunque Cuéllar ha negado cualquier responsabilidad y no ha sido condenada judicialmente, su figura quedó marcada dentro de los señalamientos que alcanzaron a varios legisladores, lo que ha generado debate sobre su continuidad en el Congreso.
A pesar de ello, la diputada ha mantenido su campaña y asegura que su trabajo en Copán respalda su aspiración a un nuevo período legislativo. Aunque en menor medida, de los 23 municipios que conforman Copán, su presencia actual se concentra en el sur: Corquín, Cabañas, San Antonio y San Agustín, donde continúa recibiendo un importante apoyo, en medio de señalamientos, rupturas y críticas por presunto uso indebido de recursos estatales en actividades proselitistas.
Los resultados en Copán, con el 55.87% de las actas procesadas, dan ventaja a diputados nacionalistas y liberales. Son siete los escaños que le corresponden al departamento occidental. Isis Cuéllar, de Libre, está en cuarta posición, con 8,739 votos, lo que la perfila a obtener la reelección como congresista.
Más abajo están candidatos de Libre, Partido Liberal, Pinu, Democracia Cristiana y Partido Nacional. 24,800 votos obtuvo Cuéllar en las primarias. Fue la diputada más votada de Libre en Copán
Fuentes internas de Libre en Copán señalaron que el liderazgo de Cuéllar genera opiniones encontradas. En múltiples zonas, militantes aseguraron que el apoyo hacia su candidatura ha disminuido debido a cuestionamientos sobre su proceder y actividad política y sobre la forma en que se relaciona con dirigentes locales.
En localidades específicas, su estructura territorial se sostiene gracias a suplentes y líderes comunitarios que han recibido respaldo a través de gestiones de pavimentación y otros beneficios, lo que ha mantenido cohesionados ciertos grupos, aunque no exentos de tensiones.
A pesar de las críticas, Cuéllar mantiene presencia activa en inauguraciones y proyectos comunitarios.