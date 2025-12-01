Sorpresa con Isis Cuéllar en Copán: ¿cómo le fue en elecciones?

A pesar de ello, la diputada ha mantenido su campaña y asegura que su trabajo en Copán respalda su aspiración a un nuevo período legislativo. Aunque en menor medida, de los 23 municipios que conforman Copán, su presencia actual se concentra en el sur: Corquín, Cabañas, San Antonio y San Agustín, donde continúa recibiendo un importante apoyo, en medio de señalamientos, rupturas y críticas por presunto uso indebido de recursos estatales en actividades proselitistas.