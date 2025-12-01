  1. Inicio
Diputados por Cortés: ¿Quiénes podrían entrar y quiénes quedarían afuera?

Los datos aún son preliminares y las posiciones podrían variar conforme avanza el procesamiento de actas en las próximas horas.

El Partido Liberal de Honduras encabeza los primeros seis lugares en la elección de diputados por el departamento de Cortés.
Carlos Umaña (64,929), Marlon Lara (64,106), Gloria Meza (63,906), Alejandra Vallecillo (63,865), Sandra Coleman (63,571) y Fernando Castro (63,379) lideran la lista de candidatos a diputados por Cortés del Partido Liberal, según datos preliminares del CNE.
José Jaar (33,681), Thirsa López (63,312), Roberto Cosenza (32,980), Linda Donaire (22,332), Roberto Pineda (63,226), Daisy Andonie (32,045), Scherly Arriaga (22,268), Wenceslao Lara (62,802) y Alberto Chedrani (32,011).

Dunia Jiménez (21,594), Norman Jiménez (62,503), Cinthya Hawit (31,091), Rolando Contreras (10,512) y Osman Chávez Guty (5,151) completan las siguientes posiciones en la lista de candidatos a diputados por Cortés.

Rita Zúniga (21,500), Óscar Muñoz (62,073), Santos Peña (30,586), Keilyn López (6,063), Reynaldo Ekónomo (4,935) e Iris Pineda (21,393).
María del Carmen Andrade (61,792), Brenda Flores (30,550), Roger Rosales (5,969), Gladys Alvarado (3,879), Mauricio Castellanos (21,265) y Gloria Karen Carranza (61,769).

Johanna Costa (30,533), Kitzia Flores (5,416), Jenny Jordan (3,844), Victalina Montenegro (21,226), Karla Andrade (61,600) y Shaaron Izaguirre (30,010).

Roberto Contreras Escobar (5,038), Carlos Romero (3,554), Héctor Madrid Sabillón (21,161), José Daniel Pazzetti (61,543), Sandra Ramírez Villanueva (29,890) y Jerry Mel Díaz (5,016).
Jennifer Paca (3,464), Ramón Barrios (21,031), Sandra Díaz (60,561), Juan Carlos Segura (29,462), Elizabeth Contreras (4,897) y Glenda Rodríguez (3,296).
Luis Redondo (20,878), José Ramón Martínez (60,527), Karol Pineda (29,448), María Magdalena Leiva (4,867), Manuel Castellanos (3,241) y Netzer Mejía (20,686)
Leiby Torres (60,443), Jessica Ordoñez (29,347), Victoria Aguilar (4,845), Maritza Gómez (3,215), Heidy Laínez (20,617) y Noel Inocente Deras (60,218).

Nancy Morán (29,236), Doris Castillo (4,843), Miriam Hepburn (3,152), Gladis Delcid (20,606), Armando Bardales (56,839) y Fernando Metzgén (28,892).

Moisés Canahuati (4,762), Ronald Ferrera (2,923), Alma Murillo (20,458), Jorge Oseguera (28,891), Belkis Rodríguez (4,756) e Ilich Cornejo (2,867).

Marco Castellanos (20,312), Marvin Gómez (28,784), Karen Martínez (4,738), Melvin Estrada (2,739), Heber Cruz (20,222) y Susy Vigil (27,988).

Jerónimo Martínez (4,429), Julio Henderson (2,735), Natividad Reyes (20,131), José Luis Argueta (27,903), Rubén García (4,396) y Rosa Margarita Morán (2,683).
Wilmer Euceda (19,846), Nahaman González (27,751), Deyadira Alguera (4,346), Mildred Bonilla (2,681), Kennia Ordoñez (19,822) y José Natividad Vásquez (4,324).

Onelia Ponce (2,656), José Ricardo Gamero (19,274), Blanca Castro (4,228), Axleny Ayala (2,634) y Elvin Larios (4,140).

Tomás Zavala (2,553), Heber Maldonado (4,137) y Carlos Castellanos (2,418).
