Sorpresas y castigados: los resultados de diputados en Francisco Morazán

Con 10,701 de 19,152 actas procesadas, que representan un 55.87% del total, 23 candidatos se perfilan para quedarse con una curul en el Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Estos son los resultados publicados por el CNE y actualizados a las 6:30 de la mañana de este lunes.
En las primeras posiciones, los candidatos de los partidos Nacional y Liberal se posicionan como favoritos. Kilvett Bertrand es el más votado en Francisco Morazán hasta el momento. El periodista Arnold Burgos está en segundo lugar e Iroshka Elvir en tercero. La periodista Saraí Espinal va en quinto sitio.
Lissi Cano, del Partido Nacional, está en sexta posición. En séptimo se ubica Gustavo González, de Libre; Rashid Mejía, joven candidato liberal, está octavo. En tanto, Johana Bermúdez repetiría al ubicarse en novena posición. La diputada Kritza Pérez aparece en décimo escaño.
El exfutbolista y entrenador Salomón Názar está en el sitio 11. También ha sido favorecido, hasta ahora, Jhosy Toscano, del Partido Liberal.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, está en el lugar 16, por el Partido Libre. Alia Kafati es otra de las liberales que entrarían entre los primeros 23 candidatos. Clara López, del Partido Libre, se ubica en el 19 puesto.
Una de las sorpresas es Godofredo Fajardo, candidato a diputado que se viralizó en redes sociales durante las últimas semanas. El candidato de la Democracia Cristiana está en el lugar 20. Otro es Carlenton Dávila, del Pinu, que está en el sitio 21. Los últimos dos que ingresarían son Luz Mejía y Suyapa Morales. Quedaría rezagado Carlos Eduardo Reina.
Más abajo hay figuras como Milagros de Jesús González, Felícito Ávila o Germán Leitzelar. Sin embargo, la mayor sorpresa está en la posición de Antonio "Toño" César Rivera Callejas. El veterano diputado nacionalista aparece rezagado en el sitio 28, a cinco de una curul. Es diputado desde 2006.
Rafael Canales, Juan Barahona y Fabiola Rosa también estarían quedando fuera. Barahona es uno de los principales dirigentes de Libre en ese departamento.
El diputado Jari Dixon también aparece abajo en el listado, lo que lo dejaría sin la opción de reelegirse como diputado por Francisco Morazán. Dixon es dirigente de Libre en ese departamento.
El CNE informó que continuará actualizando resultados en su sitio web. Usted también puede seguir el minuto a minuto del conteo electoral en las plataformas de Diario LA PRENSA.