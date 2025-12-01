Sorpresas y castigados: los resultados de diputados en Francisco Morazán

Una de las sorpresas es Godofredo Fajardo, candidato a diputado que se viralizó en redes sociales durante las últimas semanas. El candidato de la Democracia Cristiana está en el lugar 20. Otro es Carlenton Dávila, del Pinu, que está en el sitio 21. Los últimos dos que ingresarían son Luz Mejía y Suyapa Morales. Quedaría rezagado Carlos Eduardo Reina.