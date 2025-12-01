Horóscopo de hoy, 1 de diciembre, predicciones de cada signo zodiacal

Hoy, los astros indican que experimentarás un día lleno intenso en el amor.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que ir pensando en las próximas fiestas y dedicarle el tiempo que necesitan para planificar un poco los eventos y la citas, porque si improvisas finalmente tendrás un estrés añadido que puedes evitar fácilmente.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Es posible que el fin de semana hayas constatado que las relaciones personales y afectivas no pasan por su mejor momento, y que deberás mostrarte más abierto y relajado con las personas que te importan. También ampliar tu círculo de amistades.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Inicias una etapa de prosperidad en temas relacionados con dinero y con salud. Recibirás entradas de ingresos extraordinarias, que podrían provenir de juegos de azar o transacciones o herencias familiares. Festéjalo con moderación.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Ha mejorado notablemente tu situación profesional y en consecuencia, tu calidad de vida, por lo que algunos momentos delicados de tu convivencia se alejarán definitivamente. Tu vida amorosa se situará en un punto muy interesante y tal vez te sorprendan con alguna proposición inesperada.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tú y tu pareja podéis llegar hoy al compromiso de haceros fuertes frente a las adversidades, posiblemente como reacción ante los acontecimientos del fin de semana: crecer a posiciones de mayor compromiso, en las que primen los sentimientos básicos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Debes tener cuidado con las gangas y las grandes oportunidades económicas. Incluso con los sentimientos, los chantajes afectivos son más peligrosos y hoy no debes nada a nadie, tenlo muy claro. Incluida tu pareja, si la tienes.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los últimos detalles de un trato personal o profesional pueden complicarse, sin que por ello llegue a quedarse en papel mojado, pero no es momento adecuado para confiarse a la suerte o la fortuna, protege tus intereses celosamente.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Reflexiona sobre el tiempo que dedicas a tu pareja, tal vez haya ido bajando progresivamente desde que os conocisteis. Deberías buscar un día adecuado para darle una sorpresa y recuperar emociones primarias.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Habrás comprobado este fin de semana que, aunque algunas relaciones personales te producían algún reparo, incluso algo de rechazo, la situación está girando hacia el interés, cuando no directamente en atracción. Tendrás conversaciones interesantes al respecto.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te costará confiar en lo demás después de algunas experiencias recientes, pero debes hacerlo porque es la única forma en que tu vida recobre cierta normalidad, y además los astros te apoyan en el intento.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Atraviesas un buen momento para viajar, ampliar estudios e incluso, abandonar todo aquello que pueda perjudicarte o simplemente no sea positivo para ti. Aunque la vida nos brinda un montón de oportunidades, no siempre se sabe elegir correctamente.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si ya tienes pareja, puedes verte en la disyuntiva de pasar página si ésta no se amolda a tus nuevas necesidades, pero si estás libre puedes vivir algunos de los mejores momentos de tu vida en esa búsqueda de la persona que colme tus expectativas.