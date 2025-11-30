Demi Moore rompe mitos sobre el envejecimiento y celebra su plenitud

A sus 63 años, Demi Moore abraza el envejecimiento con alegría y entusiasmo, desafiando la idea de que la vida se reduce con el paso del tiempo. Sus recientes logros profesionales, entre ellos una nominación al Óscar, reflejan una perspectiva vital que destaca por su energía y autoconsciencia. La actriz subraya la importancia de la autoaceptación y de vivir el presente, inspirando a otras mujeres a mirar esta etapa como un periodo emocionante y empoderador.
Para Demi Moore la edad es solo un número. No le intimida porque no considera que envejecer sea el principio del fin. A los 63 años sigue en la cima de su carrera y vive con entusiasmo.
Durante una aparición en The Stephen Colbert Show, donde celebró su cumpleaños habló sobre el envejecimiento y compartió un mensaje dirigido a quienes tienen percepciones negativas sobre esta etapa.
Cuando se le pidió reflexionar sobre su año profesional —que incluyó una nominación al Óscar y un Globo de Oro por su actuación en The Substance, un papel destacado en Landman y el reconocimiento de Glamour, que la nombró Mujer del Año— Moore respondió: “¡Guau! Así me siento. ¡Qué año tan genial y divertido!”.
Añadió que quienes piensan que la vida se acorta con la edad están equivocados: “Siento que este es un momento increíble, y quien piense que envejecer significa que la vida es más corta está muy equivocado”.
Moore ha sido muy activa en los debates sobre el envejecimiento, especialmente durante la promoción de The Substance. La película aborda la historia de una celebridad en decadencia que utiliza una droga del mercado negro para crear una versión más joven de sí misma. Este papel influyó en la relación personal de la actriz con el proceso de envejecer.
En declaraciones a People durante los Premios Gotham, Moore señaló: “No sé si lo contextualizaría solo en torno al envejecimiento, sino más bien en la idea de cómo, a lo largo de toda mi vida, he recibido tantos juicios sobre mí misma que puedo mirar atrás y decir: ‘A los 20, a los 30’”.
Añadió: “Encontré cosas que no eran lo suficientemente buenas... y por eso ahora mi relación con ello es mucho más de aceptación alegre”. También reconoció: “Claro que hay cosas que te hacen pensar: ‘Ojalá no fuera así’. Pero en términos generales, me veo en la plenitud de quien soy, no solo en la idea externa de quién soy”.
Moore habló además sobre la importancia de vivir el presente. En una entrevista con Today, comentó que no podría estar más feliz: “Somos el futuro de las mujeres, y cuando pienso en tener a mis hijas, no quiero que nunca piensen que hay un final”.
La actriz, madre de tres hijas, añadió: "Para mí, este es el momento más emocionante de mi vida. Siento que mis hijas ya han crecido y tengo la mayor independencia y autonomía para redefinir mi futuro. No sé cómo será ni dónde estará. Pero estoy emocionada de vivirlo".
Demi Moore comparte tres hijas adultas —Rumer, Scout y Tallulah— con su exmarido Bruce Willis. Pese a que llevan muchos años divorciados lograron mantener una sana relación familiar. Cuando Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT) Demi y sus hijas mayores han sido un gran apoyo para el actor y su actual esposa.