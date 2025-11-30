Demi Moore rompe mitos sobre el envejecimiento y celebra su plenitud

A sus 63 años, Demi Moore abraza el envejecimiento con alegría y entusiasmo, desafiando la idea de que la vida se reduce con el paso del tiempo. Sus recientes logros profesionales, entre ellos una nominación al Óscar, reflejan una perspectiva vital que destaca por su energía y autoconsciencia. La actriz subraya la importancia de la autoaceptación y de vivir el presente, inspirando a otras mujeres a mirar esta etapa como un periodo emocionante y empoderador.