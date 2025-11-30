Famosas comunicadoras le piden a los hondureños salir a votar

Ana Jurka desde Miami publicó en sus redes dos imágenes con un mensaje para sus compatriotas donde los exhorta salir a votar por Honduras, por la democracia. "Orando por mi #Honduras. Hoy es día de elecciones, y ese voto es solo suyo!. Solo usted sabe lo que usted y su familia necesitan, siga su corazón y tenga fe de que pase lo que pase, todo estará bien. Que Dios nos bendiga a todos. Que haya respeto y paz."
Maity Interiano por su parte subió en sus historias de Instagram esta imagen que dice "Clamamos por la Paz de Honduras".
Lo acompañó con un reel de video donde da un reflexivo mensaje: "Hola, ¿qué tal? les saluda Maity Interiano, aquí desde el set de mi podcast Sencillamente Maity Interiano. Este 30 de noviembre nosotros los hondureños podemos hacer historia y si queremos hacer una historia buena tenemos que salir a votar, una nueva buena página de lo que será nuestro país está a punto de escribirse y la responsabilidad está en nuestras manos".
"Así que tú que me estás viendo, que me estás escuchando si puedes salir a votar, debes hacerlo, debes hacer que tu voz y tu voto cuenten y pedirle a nuestras autoridades que hagan respetar lo que el pueblo hondureño quiere para estas elecciones. Así que ya saben las cita la tenemos este 30 de noviembre. Esperamos contar con el apoyo de todos".
Sirey Morán compartió videos sobre el ambiente electoral en Miami. Compartió como buena patriota información de los centros de votación para que los hondureños sepan dónde acudir a ejercer el sufragio en Estados Unidos.
"Honduras merece paz, educación, seguridad, mejor servicio de salud, más oportunidades, etc. Que estas elecciones nos acerquen a ello."Que cada voto sea una semilla de cambio y un paso hacia la #Honduras que soñamos".
En otro video compartido, Sirey posteó este mensaje: "Basta de corrupción, es hora de servir al pueblo. El hondureño exige respeto. ¡No más robo, no más mentiras! Honduras merece paz, educación, justicia, seguridad, oportunidades y líderes con amor a su país y no al dinero".
Neida Sandoval tampoco se quedó atrás y envío un audio a una televisora nacional donde dijo en resumen el siguiente mensaje: "Este 30 de noviembre, Honduras dice presente. Honduras elige a sus autoridades. Es una fiesta cívica electoral y desde el exterior los hondureños que no estamos en nuestro querido país estamos unidos en oración esperando lo mejor".
"Tengo la confianza que la voz de Honduras se escuchará no solo dentro del territorio sino también fuera de las frontera. Nuestra bella nación Honduras elige, no a la injerencia del extranjero porque los hondureños sé que tienen el poder de decidir quién va a gobernar nuestra nación, así que les invito que asistan a las urnas". Si aún no ha podido ejercer su derecho al voto, las urnas estarán abiertas en varios puntos del país hasta las 6 p.m. ¡No pierda la oportunidad!