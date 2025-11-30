Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025

Las presentadoras de la televisión nacional seleccionaron refinados conjuntos de tres a cuatro piezas siendo el pantalón la pieza en común.
Ariela Cáceres escogió el color de la paz para esta jornada electoral. Un traje sastre con botones dorados y blusa de centro camel.
Carolina Lanza viste de rojo vino. Un conjunto a la medida de dos piezas con cuello cuadrado y zapatos blancos.
Cesia Mejía se vistió de amarillo con su traje formado con un blazer y pantalón que combinó con una blusa de centro blanca.
Elsa Oseguera eligió moderno conjunto blanco con pantalón, blusa y corsé para acentuar su fina cintura.
Judith Bellino, por su parte, seleccionó un elegante traje sastre color camel de cuatro piezas con chaleco.
Pero no todas usaron pantalones otras como Arleth Portillo se decidió por una falda lápiz en blanco que combinó acertadamente con una blusa dorada plisada en 3D a medio hombro.
Jacky Redondo, fiel a su estilo sobrio pero elegante, prefirió lucir una minifalda con un blazer del mismo tono camel con finos bordados decorativos en canutillo y cristal más una blusa de centro color negro y calzado del mismo tono.