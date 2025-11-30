  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025

Este año las presentadoras de televisión se inclinaron en su mayoría por los trajes con pantalón para esta jornada de Elecciones electorales.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 14:59 -
  • Redacción web
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
1 de 8

Las presentadoras de la televisión nacional seleccionaron refinados conjuntos de tres a cuatro piezas siendo el pantalón la pieza en común.

 Fotos Instagram
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
2 de 8

Ariela Cáceres escogió el color de la paz para esta jornada electoral. Un traje sastre con botones dorados y blusa de centro camel.

 Foto Instagram
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
3 de 8

Carolina Lanza viste de rojo vino. Un conjunto a la medida de dos piezas con cuello cuadrado y zapatos blancos.

 Foto Instagram
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
4 de 8

Cesia Mejía se vistió de amarillo con su traje formado con un blazer y pantalón que combinó con una blusa de centro blanca.
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
5 de 8

Elsa Oseguera eligió moderno conjunto blanco con pantalón, blusa y corsé para acentuar su fina cintura.
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
6 de 8

Judith Bellino, por su parte, seleccionó un elegante traje sastre color camel de cuatro piezas con chaleco.
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
7 de 8

Pero no todas usaron pantalones otras como Arleth Portillo se decidió por una falda lápiz en blanco que combinó acertadamente con una blusa dorada plisada en 3D a medio hombro.
Las presentadoras de noticias nacionales y sus looks para las Elecciones 2025
8 de 8

Jacky Redondo, fiel a su estilo sobrio pero elegante, prefirió lucir una minifalda con un blazer del mismo tono camel con finos bordados decorativos en canutillo y cristal más una blusa de centro color negro y calzado del mismo tono.
Cargar más fotos