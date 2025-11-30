Cindy Crawford sigue criticando duramente a Austin Butler

Los dos fueron vinculados por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron vistos en Los Ángeles asistiendo a una clase de yoga. Pronto, se les vio más a menudo, lo que desató rumores sobre algo en ciernes. Sin embargo, lo mantuvieron en privado durante un año y hicieron pública su relación en marzo de 2022, cuando asistieron juntos a la fiesta anual de Mejor Actuación de la revista W.