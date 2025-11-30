Cindy Crawford sigue criticando duramente a Austin Butler

Ha pasado casi un año desde que Kaia Gerber y Austin Butler decidieron separarse, pero Cindy Crawford sigue resentida por la ruptura de su hija. Una fuente le contó al National Enquirer que la supermodelo, de 59 años, no era fan del actor de Elvis Presley, de 34, y sigue desprestigiando a Austin por todo Hollywood.
“Aceptaban a Austin porque Kaia quería un futuro de verdad con él”, dice la fuente. “Pero en el fondo, él era un fiestero y hay un argumento claro de que Austin estaba usando a Kaia para reforzar sus contactos en Hollywood y abrirse camino en la élite”.
Aunque Gerber, de 24 años, ya superó la separación (actualmente está saliendo con la estrella de Top Gun: Maverick, Lewis Pullman), su madre parece no poder hacerlo.
“Cindy ha sido muy expresiva en su círculo social, rechazando la idea de que Austin es solo una especie de ángel inocente o ciervo deslumbrado por los faros, distraído por su nominación al Óscar y su repentino estatus como protagonista”, dice la fuente. “No está dejando que esa historia siga vigente”.
Al contrario, “Cindy se apresura a recordar que Austin sabía exactamente en qué se metía y, al menos durante un tiempo, disfrutó de la atención que le proporcionaba relacionarse con una familia tan famosa y con tantos contactos”, añade la fuente.
Lo que más molesta a Crawford, sin embargo, es que el plan de Butler realmente funcionó, revela la fuente. “Austin se ha hecho un nombre”. Mientras tanto, Gerber, una modelo convertida en actriz, “sigue, a pesar de todos sus esfuerzos, siendo principalmente un actor secundario”, señala la fuente. “Esa es la verdadera irritación de Cindy”.
Kaia Gerber, modelo de pasarela, comenzó a salir con la estrella de Elvis en 2021. Su relación acaparó titulares por ser inseparables. Además, Kaia incluso ayudó a Austin a mudarse a una nueva casa y la acondicionó con su energía a mediados de 2023.
Sin embargo, se especuló a menudo si vivían juntos, ya que Kaia se mudó con Austin. Muchos incluso pensaron que estaban comprometidos, pero fuentes cercanas a ellos desmintieron las conversaciones de matrimonio.
Los dos fueron vinculados por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron vistos en Los Ángeles asistiendo a una clase de yoga. Pronto, se les vio más a menudo, lo que desató rumores sobre algo en ciernes. Sin embargo, lo mantuvieron en privado durante un año y hicieron pública su relación en marzo de 2022, cuando asistieron juntos a la fiesta anual de Mejor Actuación de la revista W.
Tras tres años de un romance apasionado, Kaia y Austin decidieron separarse. Dejaron de aparecer juntos y Austin se saltó las vacaciones familiares de Kaia. Según TMZ, Austin y Kaia decidieron terminar su relación a finales de 2024. El medio de comunicación afirmó además que no tienen ninguna mala relación. Hablando sobre el motivo de su ruptura, se informa que la relación entre Kaia y Austin se desvaneció después de tres años juntos, girando por Europa y asistiendo a todo tipo de eventos.