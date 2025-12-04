CD Choloma en crisis: jugadores se fueron del club y ¿qué ocurre con Jorge Pineda?

El CD Choloma atraviesa una situación complicada en su primer torneo tras regresar a la Liga Nacional y ya varios futbolistas se han bajado del barco en pleno Apertura 2025.
El equipo cholomeño no ha tenido la mejor vuelta que esperaba en la Primera División de Honduras. Los resultados no lo han acompañado en el Torneo Apertura 2025 y para el próximo campeonato es serio candidato al descenso.
El nivel futbolístico no ha sido el mejor para el Club Deportivo Choloma y no se le ha pagado a los jugadores, motivo por el que algunos se han ido del equipo en pleno certamen.
Actualmente, el CD Choloma se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 11 puntos, de 57 posibles. Es el equipo que más ha perdido en el campeonato, sumando 14 derrotas. Números preocupantes.
Mario Martínez fue el primero en irse del CD Choloma cuando las cosas empezaron a ir mal. El fino volante zurdo adujo problemas personales al momento de rescindir con el elenco maquilero.
Mario Martínez es agente libre y esperando encontrar equipo para el próximo Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Selvin Guevara fue también de los primeros jugadores junto a Mario Martínez en despedirse del nuevo inquilino de la Liga Nacional.
El tema del 'Pibe' Guevara fue bastante contradictorio ya que se hablaba de diferencias con la directiva y de asuntos personales.
Jhonny Leverón, defensor central del CD Choloma, reveló que había solicitado un permiso por un motivo personal.
Sin embargo, el defensor central regresó este jueves a los entrenamientos del club para encarar la última jornada ante Olancho FC.
Luis 'Chimbo' Contreras decidió dar un paso al costado y dejar las filas del CD Choloma. El jugador ve rumbo a Liga de Ascenso donde los clubes son más puntuales con sus pagos.
Roberto 'Pipo' López, que fue de los últimos en incorporarse al equipo, paradójicamente fue de los primeros en decir adiós por el tema económico que vive la institución.
Jorge Pineda, el técnico que llegó al CD Choloma en sustitución de Fernando Molina, tiene contrato con la institución y se mantiene con el club.
La ausencia de Jorge Pineda en eel club es por enfermedad. El DT hondureño no ha renunciado de la institución cholomeña.