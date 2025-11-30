Creadores de contenido hondureños llaman al voto en elecciones 2025

En la jornada electoral de este 30 de noviembre de 2025, los creadores de contenido hondureños han desempeñado un papel relevante en la movilización ciudadana. A través de plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, instaron a sus seguidores a acudir a las urnas, reforzando la importancia de ejercer el derecho al voto en un proceso que definirá al próximo presidente de Honduras.
Otros, más vinculados a la política y al periodismo digital, expresaron abiertamente sus preferencias. Kritza Pérez, expresentadora y ahora candidata a diputada, utilizó sus redes para respaldar a la fórmula presidencial del Partido Nacional, invitando a sus seguidores a votar por la continuidad.
La diversidad de posturas refleja cómo los influencers hondureños se han convertido en actores políticos de facto, con capacidad para influir en miles de jóvenes que consumen su contenido diariamente. Tal es el caso de Katherin Barrera, famosa creadora de contenido conocida como Soy La Oruga. Ella hizo un reels para apoyar abiertamente al candidato liberal Salvador Nasralla.
Con un baile promueve el no votar por la candidata de Libre Rixi Moncada.En X y Facebook, varios creadores compartieron fotografías desde los centros de votación, mostrando su dedo entintado como símbolo de participación. Estas publicaciones se viralizaron con etiquetas como #HondurasDecide y #YoVoto2025, que se posicionaron entre las tendencias nacionales.
Isabella Arévalo, reconocida como Viaja con Isabella, compartió este mensaje: "Este año no podemos quedarnos callados ni quedarnos en casa.Lo que está pasando con Honduras es serio... y solo hay una respuesta: votar masivamente".
Isabella por medio de un video ha concientizado a su audiencia el votar informado, con responsabilidad, e invita a conocer las propuestas de gobierno de los candidatos.
Carlos Zúniga del podcast Los Hijos de Morazán, grabó otro video donde advierte que se "pueden robar las elecciones si los jóvenes y los hondureños y los que amamos a este país, lo permitimos".
"Movete con tus amigos, con tu familia, con tus aleros, movámonos a votar de forma masiva . Honremos que tenemos un país democrático. Hagamos que nuestro voto valga la pena. "
Facundo Caballero, creador de contenido y empresario, también se sumó para animar a la juventud hondureña a salid vota por líderes. "Tengo 30 años y es la primera vez que voy a ir a votar y te preguntarás por qué no había votado antes, no lo miraba importante hasta hoy, que sé lo que es tener un negocio como emprendedor y que veo la vida de otra manera".
"Yo no te voy a decir por quién votar, asumo que sos una persona inteligente, sensata, una persona que se da cuenta la situación que estamos pasando como país. Cómo está el tema de la educación, seguridad y trabajo. A la juventud no nos pueden manipular".