Creadores de contenido hondureños llaman al voto en elecciones 2025

Facundo Caballero, creador de contenido y empresario, también se sumó para animar a la juventud hondureña a salid vota por líderes. "Tengo 30 años y es la primera vez que voy a ir a votar y te preguntarás por qué no había votado antes, no lo miraba importante hasta hoy, que sé lo que es tener un negocio como emprendedor y que veo la vida de otra manera".