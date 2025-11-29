Muere Miss Guatemala intercontinental con tan solo 28 años, ¿qué le pasó?

La mañana del 29 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Raquel Escalante, reconocida conductora de televisión y ex Miss Guatemala Intercontinental, a los 28 años de edad. La noticia fue difundida por TV Azteca Guate a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar y destacaron la luz y carisma que la joven aportó a cada espacio en el que participó.