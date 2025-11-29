Muere Miss Guatemala intercontinental con tan solo 28 años, ¿qué le pasó?

La mañana del 29 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Raquel Escalante, reconocida conductora de televisión y ex Miss Guatemala Intercontinental, a los 28 años de edad. La noticia fue difundida por TV Azteca Guate a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar y destacaron la luz y carisma que la joven aportó a cada espacio en el que participó.
Escalante se había ganado el cariño del público chapín gracias a su participación en el programa “¡Qué Chilero Fin de Semana!”, donde mostró su talento y cercanía con la audiencia. Además, su faceta como modelo la llevó a representar a Guatemala en certámenes internacionales, consolidando su imagen como una figura destacada en el ámbito cultural y de entretenimiento.
De acuerdo con los reportes, Raquel enfrentaba una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que finalmente le arrebató la vida. Su partida ha generado una ola de mensajes de solidaridad y tristeza en redes sociales, donde colegas, seguidores y amigos resaltan su profesionalismo, entrega y la huella que deja en la televisión guatemalteca.
Aunque su salud se vio muy afectada, Raquel Escalante nunca perdió la esperanza de recuperarse. Es por ello que la conductora de TV Azteca Guate hasta el último momento que su enfermedad le permitió, estuvo al frente de las cámaras de televisión.
TV Azteca Guate expresó: “Raquel Escalante se convirtió en una de las figuras más queridas de nuestra casa televisiva gracias a su carisma, profesionalismo y entrega inigualable... Su luz, amabilidad y fuerza inspiraron a miles de seguidores que hoy lamentan su partida”.
Raquel también brilló en los certámenes internacionales de belleza: fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China. En 2021, alcanzó un hito importante: fue coronada Miss Guatemala Intercontinental, convirtiéndose en una de las representantes más destacadas de su país.
El legado de Raquel Escalante trasciende las pantallas: su historia es la de una joven que, con pasión y valentía, logró inspirar a muchos y representar con orgullo a Guatemala en escenarios internacionales.