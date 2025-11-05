Giro inesperado: envían a prisión a “El Burro” por asalto a una mujer, no por el caso del repartidor

Según el Ministerio Público, Juan Carlos Urbina, alias “El Burro”, fue remitido este miércoles al Centro Penal de El Progreso, Yoro, tras ser acusado por varios delitos en la zona norte de Honduras.
No obstante, el caso dio un giro inesperado en las últimas horas. “El Burro” no fue acusado por el famoso asalto cometido contra Elmer Castro, un joven repartidor, sino que las autoridades revelaron que se formalizó una acusación por el delito de robo con violencia e intimidación agravada en perjuicio de una dama sampedrana.
Según la Fiscalía, horas antes del viral asalto, el mismo lunes 3 de noviembre, a las 11:40 de la mañana, “El Burro” cometió su primer robo del día en la colonia Aurora, lo que complica aún más su situación legal.
Según el relato de la acusación, una mujer fue interceptada en una de las calles de la colonia Aurora por “El Burro”, quien la amenazó con un arma de fuego advirtiéndole que no gritara, para luego obligarla a entregar su teléfono celular.
El caso del asalto al repartidor, ocurrido en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes y que se hizo viral en redes sociales, continúa bajo investigación de un equipo de agentes policiales.
Según el Ministerio Público, una vez se concluya el primer proceso, se presentará un segundo requerimiento fiscal que podría incluir los delitos de robo con violencia e intimidación agravada, homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
La nación hondureña se volvió espectadora del caso de alias "El Burro" por el brutal asalto contra el joven Elmer. Conocidos siguen pidiendo justicia a las autoridades.
El viral asalto ocurrió en la colonia Saturno, cerca del Instituto José Trinidad Reyes, donde la cámara del casco captó el momento en que el agresor encañona al joven mientras este implora: “Ando chambeando, brother”.
“Yo lo miré, pero no le presté atención, no imaginé que me asaltaría. De repente ya lo tenía a mi lado amenazándome. Me pidió dinero, pero como me opuse, me pegó el disparo y solo se llevó mi teléfono”, contó Elmer en una entrevista.
Tras una intensa búsqueda, agentes policiales capturaron a Juan Carlos Luque Urbina la noche del lunes en el sector El Zapotal, San Pedro Sula.
El sospechoso intentó evadir a las autoridades afeitándose la barba luego de ver su rostro difundido por los medios de comunicación.
No obstante, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera su captura, en respuesta a la indignación pública generada por el video del asalto.
Elmer fue intervenido quirúrgicamente en el Macro Clínico Quirófano de Las Palmas, donde un equipo de especialistas logró extraerle la bala alojada en el brazo derecho. Según los médicos, el proyectil ingresó por el tórax, pasó por la axila y se alojó sin dañar órganos vitales.