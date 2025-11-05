Giro inesperado: envían a prisión a “El Burro” por asalto a una mujer, no por el caso del repartidor

No obstante, el caso dio un giro inesperado en las últimas horas. “El Burro” no fue acusado por el famoso asalto cometido contra Elmer Castro, un joven repartidor, sino que las autoridades revelaron que se formalizó una acusación por el delito de robo con violencia e intimidación agravada en perjuicio de una dama sampedrana.