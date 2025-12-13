Masivos cortes de energía este domingo 14 de diciembre en estos departamentos de Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado apagones de electricidad en varias zonas de Honduras para este domingo 14 de diciembre, debido a trabajos de mantenimiento en sus redes de distribución.
Según el comunicado, la suspensión temporal del servicio eléctrico afectará distintas áreas del Distrito Central, Francisco Morazán, y del departamento de Yoro, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Entre las zonas señaladas del Distrito Central, se encuentran Plaza Maderos, Napa Autopartes y sectores aledaños, así como la Empresa Nacional de Artes Gráficas, la colonia Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, el plantel de CEMCOL, las bodegas del SANAA, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas cercanas.
Asimismo, se verán impactadas instituciones y puntos estratégicos como la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Hotel LQ, la residencial Fuentes de Miraflores, el Colegio Médico, Teletón, la Universidad Pedagógica Nacional y áreas aledañas. También se reportan interrupciones en el Banco Central de Honduras (BCH), el Centro de Educación Interactivo Chiminike, parte del Tribunal y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Club del BCIE, Cervecería Hondureña, la UPI, la residencial Bendeck y sectores cercanos.
Otros puntos que estarán sin energía incluyen el Supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, Conadeh, Typsa, Mall La Cascada, las colonias Las Brisas y Betania, Metro Mall, STIBYS, Plaza Millenium, así como parte del bulevar Comunidad Económica Europea, desde el bulevar Fuerzas Armadas hasta Metro Mall. También se incluyen Transportes Cristina, Cadeca, Ferretería Diprofesa, parte de la colonia Nuevo Amanecer y zonas aledañas.
Además, la ENEE informó que los cortes de energía también afectarán a El Progreso, departamento de Yoro, específicamente en la zona central y los sectores este y noreste. Entre los barrios y colonias afectadas figuran Mangandi, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires, Los Pinos, parte del barrio San Francisco,
Asimismo, en la colonia Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Montevideo, residencial El Progreso, Llave en Mano, La Canadá, Patty, Policarpo Paz García, Nueva Jerusalén, Jensen, Brisas del Ulúa, Palermo, Fraternidad de la Paz, Nacional y San Antonio, entre otros.
También se verán impactados puntos comerciales, institucionales y de servicio como el Supermercado La Antorcha (centro), Pizza Hut (centro), la Municipalidad de El Progreso, la Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, el Estadio Humberto Micheletti, el Mercado Municipal, La Sirena, Subirana, Catedral Las Mercedes, Hondutel, el plantel de la ENEE Los Ángeles, la Universidad Cristiana UCRISH, la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, Supermercado La Colonia, el IHSS, Bomberos y Policía Nacional, el Centro Penal Progreseño, así como Finca 4, Finca 8 y la aldea San José de la Tarrera.
Además, la suspensión del servicio también alcanzará establecimientos como el Hotel Montecristo, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, MaxiDespensa, el Gimnasio Municipal y Motocentro. Entre las colonias que también resultarán afectadas se encuentran Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Pajuiles, San Antonio, Montefresco y Mendieta, así como el costado este de la colonia Bendeck, parte norte de El Progreso, barrio El Barro, colonia Castillo, barrio San José #2, colonia Emanuel 1 y 2, Suazo Córdova, Ávila Panchame, Esperanza de Jesús, Imprema, 19 de Julio, Los Laureles, Buenos Amigos, Corocolito, 12 de Junio, Juan Carías, Juventino Barahona, Primero de Marzo, Corocol 1, 2 y 3, Covitral, Paredes, La Española, La Libertad, Berlín, Ebenezer, Sitramedhys, 3 de Abril, Juan Ramón Morales y Las Golondrinas.
Asimismo, estarán sin energía sectores como La Pimientera, Flores de Mayo, Ferretería La Perla del Color, Centro Comercial El Obelisco, Supermercado La Antorcha (bulevar), Pizza Hut (bulevar), Plaza Santa Mónica, Supermercado La Colonia #2, Agencia La Mundial, Turiplaza, Hotel Casa Blanca, residencial Las Acacias, colonia 6 de Julio y la parte oeste de la colonia Kennedy.
También se incluyen residencial Andalucía, EMSULA, residencial Villas Belinda, Quintas del Sol, Monte Carlo, La Granja, colonia Rubí, Camalote Arriba y Camalote Abajo, aldea El Centenario, aldea El Naranjo, residencial La Orquídea, colonia Alemania, ZIP Porvenir, barrio San Miguel, Colegio Notre Dame, colonia Santa Elizabeth y colonia Fátima.
En el listado figuran además los ex campos bananeros: Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, el Zoológico Naranjo Chino, Amapa, kilómetro 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas y Voluntades Unidas.
Otras zonas impactadas serán la UTH, Mall Megaplaza, colonia Marvin Reyes, Quebrada Seca, aldea El Porvenir del Norte, colonia Aurora, Leche Sula, Cordón’s Heavy Equipment, El Compadre, Baprosa, H y C Publicidad, Arroz San Miguel, residencial La Rubí, colonia El Porvenir, restaurante J y R, AGAP, Chotepe, restaurante La Cabaña, Rastro Municipal y Quebrada de Yoro.
Además, los cortes también abarcarán la aldea Fuerzas Vivas, colonia Núñez, aldea Buenos Aires, aldea Crucitas 1, 2 y 3, San José del Negrito, Jardines de Amor Eterno, aldea Brisas del Norte y Brisas de la Libertad.
También se reportarán interrupciones del servicio eléctrico en la parte sur de El Progreso, incluyendo el Hospital El Progreso, el Hospital Materno Infantil, residencial La Pires, las colonias 18 de Septiembre, Moyá, Los Jazmines, así como el Hospital del Ojo, el barrio San Francisco, las colonias Kattan, 19 de Junio, Pénjamo, Rodas Alvarado, Sinaí, y la residencial Machi.
Asimismo, estarán afectadas zonas como el Crematorio Municipal, la Zona Militar, el barrio Las Palmeras, la colonia Sitraterco, el barrio Suyapa, las colonias Melgar Castro, Municipal, Anexo Melgar Castro, Nueva Suyapa, la zona de La Compañía, el Juzgado Progreseño, la residencial Guanacaste, Brisas del Sur, las colonias Santa Fe y 5 de Diciembre, así como las residenciales Jardines de La Perla y La Perla.
De igual forma, los cortes alcanzarán el Centro Universitario Regional Progreseño (CURPRO), las residenciales La Romana, Alameda, Paseo del Ángel, La Ponderosa, Villa Ángeles y Quintas Santa Mónica, además de las colonias Los Castaños, 7 de Abril, San Jorge y Alexander López, así como el Colegio de Abogados.
En el sector rural, la suspensión del servicio afectará la aldea Arena Blanca Sur, La Pita, Las Minas, La Sarrosa, La Guacamaya, El Bálsamo, Los Portales, Urraco Sur, Cristo Rey y Agua Blanca Sur.
También se incluyen zonas del municipio de Santa Rita, específicamente los barrios San Jorge, Echeverri, Municipal, Lourdes, Pueblo Nuevo, Subirana, Lara, Minerva, El Centro, El Milagro y 4 de Septiembre, así como las colonias Sitraterco, Guanchías, Altiplano, Piletas, Villa Dela, San Miguel, Municipal, Los Campos, Brisas del Sur y Seden.
Además, los cortes se extenderán a las aldeas de Santa Rita, entre ellas El Cacao, Guanchías Creek, La Garroba Capulín, Quebrada Seca, Tapiquilales y Remolino, además de comunidades del municipio de Santa Cruz de Yojoa, incluyendo los campos Llano, Barranco, Bejuco y Olivo, y las aldeas Higuerito Llano, Subirana del Olivar, El Batey, San Luis Zacatales y La Tejeda, así como la Finca Guanchías.