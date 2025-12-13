Masivos cortes de energía este domingo 14 de diciembre en estos departamentos de Honduras

Además, la suspensión del servicio también alcanzará establecimientos como el Hotel Montecristo, Hotel Plaza Victoria, Plaza Aventura, Panadería La Popular, Honduplaza, MaxiDespensa, el Gimnasio Municipal y Motocentro. Entre las colonias que también resultarán afectadas se encuentran Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Pajuiles, San Antonio, Montefresco y Mendieta, así como el costado este de la colonia Bendeck, parte norte de El Progreso, barrio El Barro, colonia Castillo, barrio San José #2, colonia Emanuel 1 y 2, Suazo Córdova, Ávila Panchame, Esperanza de Jesús, Imprema, 19 de Julio, Los Laureles, Buenos Amigos, Corocolito, 12 de Junio, Juan Carías, Juventino Barahona, Primero de Marzo, Corocol 1, 2 y 3, Covitral, Paredes, La Española, La Libertad, Berlín, Ebenezer, Sitramedhys, 3 de Abril, Juan Ramón Morales y Las Golondrinas.