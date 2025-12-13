¿Cómo estará el clima este 14 de diciembre en Honduras?

Las estado del clima en Honduras para este domingo 14 de diciembre de 2025 estarán influenciadas por la presencia de una cuña de alta presión, la cual generará vientos del noreste y favorecerá la ocurrencia de lluvias y chubascos débiles a moderados de forma dispersa en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones intermitentes se concentrarán principalmente en las zonas noroccidental, central y oriental, aunque también se esperan lluvias aisladas de menor intensidad en sectores del occidente hondureño. Las autoridades meteorológicas no reportan condiciones asociadas a fenómenos extremos.
Según Jairo García, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), “los vientos del noreste generados por una cuña de alta presión sobre el territorio nacional producirán lluvias y chubascos débiles a moderados de manera dispersa”.
Asimismo, el oleaje se mantendrá dentro de rangos normales. En el litoral caribe se prevé una altura de 1 a 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca el comportamiento será similar.
“La altura del oleaje estaría de 1 a 3 pies en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”, detalló García.
Respecto a las temperaturas, en Tegucigalpa se pronostica una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 17, mientras que en la región central los valores podrían alcanzar hasta 30 grados como máxima y 21 como mínima.
En el territorio insular se prevé un ambiente cálido, con temperaturas que rondarán los 29 grados como máximo y descenderán hasta los 25 grados en las horas más frescas.
Mientras tanto, en la región norte del país el termómetro podría alcanzar los 30 grados durante el día, con mínimas cercanas a los 24 grados por la noche.
En la zona oriental, las condiciones térmicas oscilarán entre los 20 y 29 grados. El sur continuará siendo la región más calurosa, donde se anticipan picos de hasta 36 grados y mínimas alrededor de los 23.
Por su parte, el occidente mantendrá un clima más templado, con temperaturas que variarán desde los 15 grados en la madrugada hasta unos 29 grados en el transcurso del día, de acuerdo con el reporte oficial de Cenaos.