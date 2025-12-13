Honduras atenta: Surinam toma decisión antes del repechaje al Mundial 2026

Honduras atenta. La Selección de Surinam ha tomado una decisión y emite comunicado antes del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026.
En los últimos días se ha hablado de una posible descalificación del Repechaje Intercontinental rumbo a la siguiente edición de la Copa del Mundo.
Diversos medios de comunicación han informado que la Federación de Fútbol de Surinam podría ser sancionada por problemas judiciales y es ahí donde Honduras ha estado atenta.
Cabe recordar que la Selección de Surinam se clasificó al repechaje intercontinental del Mundial 2026 luego de dejar a Honduras fuera por un gol de diferencia.
Sin embargo, días después de avanzar a un partido que los mantiene con la ilusión de clasificar al Mundial 2026, la federación anunció una inesperada noticia con su DT.
La polémica se desató cuando el director técnico de Surinam, Stanley Menzo, renunció el pasado 1 de diciembre a la selección por motivos personales, tras clasificar por primera vez en su historia a los Suriboys a un Repechaje para uMundial.
Luego de esta inesperada renuncia, diversos medios de comunicación informaban que este conflicto podría desencadenar sanciones por parte de la FIFA a la SVB e incluso la suspensión de la Selección Surinamesa de todas las competencias internacionales, incluyendo el Repechaje Intercontinental en el que se enfrentarán a Bolivia.
En caso de que una posible sanción por parte de la FIFA hubiese alcanzado a la Selección de Surinam, esta tenía la posibilidad de quedar eliminada del Repechaje Intercontinental y acá es donde aparece Bolivia y Honduras.
Ante esta posibilidad, en Bolivia se emocionaron con la posibilidad de poder clasificar directamente a la siguiente ronda donde espera Irak para buscar el boleto al Mundial 2026.
Y en Honduras se ilusionaba, ya que por ubicación del Ranking FIFA, hubiera sido la selección que vaya al repechaje si lo de Surinam se confirmaba, pero todo ha cambiado en las últimas horas.
En medio de toda esta especulación, la Federación de Surinam rompió el silencio y emitió un comunicado oficial donde acaban con todos los rumores de una posible descalificación.
Y es que, de forma sorpresiva, los surinameses anunciaron a su nuevo técnico luego de la inesperada renuncia de Stanley Menzo solo unos días después de haber logrado la clasificación al repechaje.
OFICIAL: el neerlandés, Hen Ten Kate es el elegido para tomar las riendas del equipo para estos duelos decisivos donde el equipo buscará su primera clasificación a una justa mundialista.
"Suriname Football Bond (SVB) anuncia con apropiado orgullo que se ha llegado a un acuerdo con Henk Ten Cate como nuevo entrenador de la selección nacional masculina. Con su extensa experiencia internacional y un récord demostrado, Henk Ten Cate preparará y liderará al equipo de Surinam a los próximos playoffs de la Copa del Mundo en marzo de 2026, el último obstáculo para la clasificación para la Copa del mundo", empieza diciendo el comunicado oficial.
"El SVB tiene plena confianza en que su experiencia, ideas tácticas y liderazgo pueden llevar la selección al más alto nivel.El gerente general Brian Tevreden, junto con Henk Ten Cate, finalizará la selección y los planes de preparación en las próximas semanas hacia los playoffs en marzo. Además, el personal técnico será complementado con nuevos ayudantes", concluye el comunicado oficial de la Federación de Surinam.
El estratega es un viejo conocido de los "Suri-boys" donde desempeñó el rol de asistente técnico entre 2023 y 2024. Ten Cate cuenta con casi 40 años de experiencia en donde destacó como asistente técnico de Frank Rijkaard en el Barcelona en 2003.
Con esta determinación, la Federación de Surinam demuestra su plena confianza en que disputarán el repechaje ante Bolivia el próximo 26 de marzo de 2026 para buscar el boleto al Mundial United.
Surinam debe derrotar a Bolivia para clasificar a la siguiente ronda donde espera Irak y en caso de ganar ambos partidos, los "Suri-boys" harían historia al clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.