Honduras atenta: Surinam toma decisión antes del repechaje al Mundial 2026

"Suriname Football Bond (SVB) anuncia con apropiado orgullo que se ha llegado a un acuerdo con Henk Ten Cate como nuevo entrenador de la selección nacional masculina. Con su extensa experiencia internacional y un récord demostrado, Henk Ten Cate preparará y liderará al equipo de Surinam a los próximos playoffs de la Copa del Mundo en marzo de 2026, el último obstáculo para la clasificación para la Copa del mundo", empieza diciendo el comunicado oficial.