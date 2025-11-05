¡Detectado! La DPI identifica a "El Gordito", presunto ladrón de celulares en SPS

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha identificado a un individuo conocido con el alias de “El Gordito”, señalado como presunto responsable de múltiples robos de celulares en diferentes zonas de San Pedro Sula, Cortés.
Las autoridades lo identifican como Ronald Martínez, conocido popularmente como “El Gordito”, y lo describen como uno de los más buscados por su participación en este tipo de delitos.
La DPI ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para lograr su localización y captura. Cualquier persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse al número 2236-1200, extensión 3012, o a la línea de emergencia 911.
La DPI detalla que los reportes serán tratados con total confidencialidad, y recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en las comunidades.
Hace un año, la historia de "El Gordito" se volvió viral en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que se le observaba cometiendo un hurto.
Ahora, este individuo ha vuelto a ser noticia tras reaparecer en nuevos videos, esta vez fuera de San Pedro Sula, donde inicialmente fue identificado. Su regreso a las andadas ha encendido las alertas de las autoridades y de la DPI que solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicarlo.
Martínez, fue grabado por una cámara de seguridad el 24 de septiembre de 2024. En las imágenes se observa cómo el hombre entabla conversación con una joven que le abre la puerta de un establecimiento y, posteriormente, se sienta en una de las sillas del lugar, previo al momento del robo.
Autoridades han confirmado que no hay denuncias en contra del sujeto y detallaron que se ha iniciado un operativo para ubicar su paradero y proceder conforme a ley.
Autoridades también recordaron que el robo de celulares es uno de los delitos más frecuentes en las áreas urbanas, afectando tanto a comerciantes como a peatones, por lo que instaron a la población a extremar medidas de precaución y denunciar cualquier hecho sospechoso.
El caso de “El Gordito” no solo ha generado atención por sus reiteradas apariciones en video, sino también por la facilidad con la que opera en espacios públicos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la vigilancia en establecimientos comerciales.